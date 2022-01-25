Начальник Народной милиции ЛНР Ян Лещенко: Сегодняшняя обстановка больше напоминает предвоенную

Фиксируются активные подготовительные действия украинской армии Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Начальник Управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко заявил, что армия Украины ведет активную подготовку к переходу к активным боевым действиям в Донбассе.

- Оборонное ведомство фиксирует активную военную деятельность украинской армии не только в зоне проведения карательной операции на Донбассе, но и в целом по всей территории Украины, - говорит Лещенко. - В том числе отмечается переброска в Донбасс групп сил специальных операций, увеличение интенсивности объема передаваемой информации в радиосетях ВСУ.

Ян Лещенко. Фото: ЛИЦ

По данным Народной милиции, командование вооруженных формирований Украины дало распоряжение подготовить дополнительные места в военных госпиталях для приема больных и раненых в зоне так называемой операции объединенных сил.

- В 59-м и 65-м военных госпиталях населенных пунктов Северодонецк и Часов Яр получены указания о подготовке дополнительных мест приема больных и раненых, пополнены запасы медикаментов, а также зафиксировано прибытие двух мобильных крематориев в населенный пункт Краматорск, - сообщил руководитель оборонного ведомства Республики.

Киевские силовики увеличили интенсивность передаваемой информации в радиосетях.

- Зафиксировано увеличение интенсивности объема передаваемой информации в радиосетях ВСУ, а также отмечена работа узлов связи запасных командных пунктов, в том числе узла связи защищенного командного пункта штаба «ООС» с позывным «Сармат», – рассказал он.

ВСУ умышлено повреждают инфраструктуру Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Вооруженные формирования Украины стягивают в Донбасс силы и средства и пытаются это тщательно скрыть.

- Стягивание сил и средств украинской стороной в зону так называемой операции объединенных сил на Донбассе тщательно скрывается, - сообщил он.

Также стало известно, что в подконтрольный Киеву Лисичанск прибыли диверсионно-разведывательные группы, подготовленные британскими инструкторами.

- Зафиксировано прибытие пяти групп сил специальных операций ВСУ, прошедших подготовку у британских инструкторов, - сообщил он.

Лещенко рассказал, какие задачи имеют диверсионные группы

- Проведение диверсий на объектах гражданской инфраструктуры, в том числе на западной фильтровальной станции, обеспечивающую питьевой водой часть территории ЛНР, - отметил руководитель оборонного ведомства Республики.

ДРГ готовили британские инструкторы. Фото: Фейсбук

Руководитель оборонного ведомства Республики отметил, что все приведенные данные показывают, что украинская армия ведет подготовку к переходу к активным боевым действиям.

- Сегодняшняя обстановка больше напоминает предвоенную, - заявил Ян Лещенко. Разведкой Народной милиции постоянно отслеживается активное передвижение техники в зоне так называемой объединенных сил ВСУ, что подтверждает факт подготовки украинской армии к агрессии против Народных Республик.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР заявили о подготовке украинских военных к наступательным действиям в Донбассе

Разведка фиксирует усилившуюся активность на позициях ВСУ (подробнее)