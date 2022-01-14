Любовь к животным - с детства: Дончанка Галина Кондрашова спасает диких птиц, попавших в беду

Галина Кондрашова вместе с мужем спасают диких птиц, попавших в беду. Фото: личный архив героя публикации

Накануне Нового года к зооволонтеру из Донецка Галине Кондрашовой попала редкая краснокнижная птица – сокол-сапсан. Ее нашли в сугробе. Птица отчаянно сопротивлялась желающим помочь ей, но люди не остались равнодушными.

– Пожалуй, сапсан стал самой сложной нашей птицей. Он съел коробку, поломал переноску, проткнул своими когтями мои сапоги, джинсы и ногу. На вторые сутки эта пернатая дама пришла в себя и начала кампанию «Свободу попугаям!» Она орала так, будто мы нарушаем все ее конституционные права, материла белок в соседнем вольере, как и изредка подходящих к ней котов, препятствовала осмотрам и даче лекарств всеми своими птичьими силами, – рассказывает зооволонтер.

И до войны дикие птицы попадали в беду, но тогда было больше служб, которые могли заняться спасением животных. Фото: личный архив героя публикации

Со слов Галины, крупные соколы проблематичны в плане лечения и содержания. Волонтерам нужно было устранить последствия инфекции и вывести глистов из организма птицы. После прохождения курса лечения сапсана выпустили на свободу. Стоило открыть дверцу переноски – как птица мгновенно взмыла в воздух и скрылась в неизвестном направлении.

И до войны дикие птицы попадали в беду, но тогда было больше служб, которые могли заняться спасением животных. Фото: личный архив героя публикации

Любовь к животным с детства

Животным Галина начала помогать еще в детстве. Помогала бездомным котикам и собачкам, подбирала выпавших из гнезд птиц и забирала их домой с одной лишь мыслью – выкормить, вылечить и выпустить на волю.

– К сожалению, на тот момент мне некому было подсказать, как правильно выхаживать и выкармливать их, поэтому порой птицы были обречены. Со временем я подошла к этому вопросу со всей серьезностью, – рассказывает «Комсомолке» Галина. – Основательно заниматься спасением хищных птиц мы с мужем начали во время войны. Многие ветеринарные клиники были закрыты, и мы подумали, что кому-то нужно выхаживать птиц, которые попадают в беду. Мы связались с реабилитационными центрами России, начали строить вольеры, создали две группы в социальных сетях.

И до войны дикие птицы попадали в беду, но тогда было больше служб, которые могли заняться спасением животных. Фото: личный архив героя публикации

– В последние годы в соцсетях часто встречаются сообщения о том, что люди находят диких птиц в тяжелом состоянии. Дончане ищут тех, кто может помочь.

– Мне направляют такие сообщения, хорошо работает сарафанное радио. Для этого мы и создали группы в социальных сетях, куда может написать любой человек, попросить о помощи, если нашел хищную птицу в плохом состоянии. Мы с мужем всегда приходим на помощь. Нам привозят птиц, мы их пролечиваем, выпускаем и отправляем отчеты в Государственный комитет по экологической политике. Все это делается за свой счет. Мы не просим денег, хотя иногда люди помогают и финансово. Мы просим у неравнодушных жителей шприцы, пеленки и все то, что нужно для спасения и лечения.

– Не страшно иметь дело с дикими птицами, которые могут поранить?

– Все приходит с опытом. Я всегда предупреждаю людей, чтобы они не брали птиц голыми руками. Любая птица может нанести повреждение клювом, когтями. Раны заживают очень долго. Птица – не переносчик бешенства, но можно подцепить другие болезни. Поэтому я всегда советую надевать перчатки, брать тканью. Мы к этому уже привыкли, но всегда подходим ко всему с осторожностью, соблюдая меры безопасности.

И до войны дикие птицы попадали в беду, но тогда было больше служб, которые могли заняться спасением животных. Фото: личный архив героя публикации

Выпускают в естественную среду обитания

– Какая ваша основная профессия? Где научились лечить птиц?

– Я учитель русского языка и литературы. Сейчас не преподаю. А ветеринарные навыки пришли с опытом. У нас в Республике нет веторнитологов, которые бы получили такую специальность. Мы обращаемся к врачам в Москву, Питер и Нижний Новгород за онлайн-консультациями и выполняем рекомендации.

И до войны дикие птицы попадали в беду, но тогда было больше служб, которые могли заняться спасением животных Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

– Где выпускаете птиц на волю? Есть определенное место или всегда по-разному?

– Выпускаем там, где птице положено находиться. Если это пустельга, то мы выпускаем ее в поле, так как она должна охотиться на мышей. Если это сова – ей больше подходит лесополоса. Выпускаем в естественную среду обитания и снимаем выпуск на видео, чтобы все было максимально прозрачно.

– Наверняка некоторые люди хотят заполучить дикую птицу, чтобы потом продать ее на черном рынке?

– К сожалению, да. Встречается такое, что в период весеннего вывода птенцов люди берут их себе, а потом продают, как собственно выведенных птичек. На некоторых интернет-площадках можно встретить такие объявления. Но на самом деле в Донецке нет людей, которые разводят хищных птиц. Это касается и белок. Люди грабят гнезда и продают животных. Мы, если выявляем такие случаи, отправляем данные в специальные органы. У нас есть закон, который предусматривает наказание за браконьерство.

И до войны дикие птицы попадали в беду, но тогда было больше служб, которые могли заняться спасением животных. Фото: личный архив героя публикации

– Во время войны исчезли какие-то виды птиц, которые были раньше?

– У нас все виды птиц остались, они даже стали встречаться чаще из-за обстрелов. Тех же галок стало больше, они раньше занимали район Ясиноватой, но из-за обстрелов перебрались ближе к Донецку. Это касается и других птиц. Единственное, что с уверенностью можно сказать, что птицы, которые перебрались ближе к цивилизации, стали более хилыми, больше болеют.

– Сколько птиц и бельчат, которым вы помогли, было у вас в минувшем году?

– За лето у нас было четверо бельчат, один из которых отправился к людям в уличный вольер под наш контроль, семь птенцов пустельги, шесть соек, птенцы сов, сыч домовый. Сейчас у нас живет бескрылый сыч, который обучает молодняк, и два сокола, которые по состоянию здоровья не могут отправиться в свободный полет. Мы обеспечиваем для них все необходимые условия для хорошей жизни.

К белкам нужен особый подход. Спасать животных необходимо с умом

Галина рассказывает, что порой люди пытаются спасти животных, не осознавая, что неверными действиями могут лишь навредить. В особенности это касается выпавших белок, которых в прошлом году дончане нередко находили в беспомощном состоянии.

– Наши люди привыкли к тому, что у птиц и белок есть инстинкты, которые помогут животному. Но дело в том, что животные обретают способность охотиться, добывать себе еду только на примере себе подобных. Единственную птицу, которую можно выкормить с руки и выпустить, это стриж. У него все инстинкты действующие. Но выкармливать нужно насекомыми. Что касается белочек, все не так просто, – говорит зооволонтер. – Зачастую люди подбирают белочку, которая оказалась в беде, неправильно выкармливают ее коровьим молочком... Когда у белочки начинается пубертатный период, она начинает все грызть и кидаться на людей, животное не знает, как вести себя на воле, не боится людей, машин. Однако люди зачастую считают, что животное готово к выпуску. Специалисты говорят о том, что такие животные погибают в первую же неделю после этого, потому что они не знают опасности и не знают, чего бояться.

К белкам нужен особый подход. Фото: личный архив героя публикации

– Как правильно поступить в такой ситуации? Как выходить животное и стоит ли его выпускать?

– Первое время мы наблюдаем за выпавшим бельчонком, и если мама не приходит, как бывает зачастую, то берем белку, покупаем правильную смесь и по специальным формулам дозировки начинаем выкармливать. Кормить их нужно заменителями кошачьего молока, у нас в Донецке в продаже есть только одна фирма. Иначе из-за неправильного кормления белки начинают болеть. Потом оставляем белочку себе в уличный вольер и обеспечиваем необходимые условия содержания. Тогда это будет счастливое животное, которое не умрет в первые два-три года. То есть, если хочется помочь белочке, первым делом нужно организовать для нее уличный вольер (примерно три на три метра) или найти тех, кто сможет это сделать. Иначе животное может быть обречено.

Сапсан – хищная птица из семейства соколиных, распространенная на всех континентах, кроме Антарктиды. Размером с серую ворону, выделяется темным, аспидно-серым оперением спины, пестрым светлым брюхом и черной верхней частью головы, а также черными «усами». Его скорость может достигать 390 километров в час в пикирующем полете. Сапсан попал в Красную книгу из-за сокращения популяции.

Соколов используют для охоты в Объединенных Арабских Эмиратах. Для арабов соколы – показатель статуса, ведь зачастую они стоят дороже яхты.

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