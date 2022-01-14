Поездки из ДНР в Россию на автобусе: Как избежать неприятных сюрпризов

Автобусные перевозки - самый народный вид транспорта между ДНР и РФ Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Для жителей ДНР междугородние и международные автобусы давно стали основным средством передвижения. Однако далеко не всегда республиканские перевозчики могут довезти до нужного города в России. Да, и другие приключения – не редкость. Вот, к примеру, недавняя ситуация, о которой нам рассказал студент-экономист Влад.

Был кретином, идиотом и болваном

– Я купил билет на рейс «Донецк -Таганрог» еще за неделю до выезда, на 30 декабря, – рассказывает Влад. – Собрал далеко не маленький рюкзак. У меня там живет тетя с семьей, у них пятеро детей. И, понятно, что каждому наша родня собрала гостинцы. Короче, поднять можно, но сложно. А накануне мы с ребятами провожали старый год. Хорошо провожали, я почти забыл, что нужно ехать. Хорошо, что рюкзак и билет были при мне!

Ребята меня провели к месту, где, как им казалось, меня заберет автобус. Ждал я там в одиночестве долго. Пять утра, темнота, ветер, холод. Догадался позвонить диспетчеру. Хорошо, что номер был в телефоне. Меня назвали кретином и посоветовали глянуть в билет – там указано место отправления. Но автобус уже полчаса как уехал! Вызвал такси. По двойному счетчику догнали где-то у Макеевки.

Водитель назвал меня идиотом (меня можно кем угодно назвать, с виду - ботаник в очках). Рюкзак в багажное отделение ставить отказался – мол, он не оплачен. Но меня кассир и не предупреждал! Следующим сюрпризом оказалось, что мое место занято «зайцем». В темноте, подсвечивая телефоном, я увидел крупного мужчину на своем сидении. Он спал. А когда я его разбудил – назвал меня болваном с парой нецензурных эпитетов и встать отказался.

Водитель демонстративно не вмешивался. Я ехал стоя. Но тут вдруг нас подрезала белая иномарка. Из нее выскочил крепкий парень, что-то шепнул водителю. И «зайца» вывели из автобуса, усадили в иномарку и умчались. А потом я понял, в чем дело. Впереди нас ждала проверка транспортников ДНР. Так у меня появилось место. Рюкзак едва помещался на коленях. В обнимку с ним доехал до Таганрога. Путешествие, конечно, незабываемое, но все компенсировалось радостью малышей и теплым приемом родных.

Большинство междугородних рейсов отправляются с Южного автовокзала. ФОТО: ДАН

Что нужно знать пассажирам, отправляющимся в поездку

За сколько дней начинается продажа билетов на рейс

Продажа билетов на междугородние автобусы в России начинается, как правило, за 10 суток до отправления автобуса, но может стартовать за месяц или несколько месяцев до этого. Каждый перевозчик может устанавливать собственные даты старта продаж.

Можно ли вернуть билет, если я опоздал на рейс

Застряли на границе на восемь-десять часов, и автобус из Ростова уехал без вас? Это далеко не конец света. Обратитесь к дежурному или в кассу на станции или автовокзале, с которого должны были отправиться в путь, с оригиналом документа, по которому заранее был оформлен билет. Электронный билет лучше загодя распечатать. Ваша цель – получить отметку о времени прибытия на автовокзал. Причина задержки никого не волнует. Деньги вам вернут (удержав определенный процент), но нервы помотать могут. Главное, не кричать на персонал – полицию вызовут. Иногда перевозчик продает билеты со скидкой, которые вернуть нельзя. Тогда придется смириться с ситуацией.

Что делать, если с автобусом проблемы

И в ДНР, и в России в случае серьезной поломки за пассажирами присылают другой автобус. Если ситуация не проясняется, звоните в автовокзал или перевозчику. Разумеется, российская сим-карта должна быть куплена сразу, как пересекли границу ДНР-РФ. Если рейс отменили или задержали более чем на 1 час, обратитесь к администратору (дежурному) автовокзала или в кассу. В большинстве случаев вам помогут найти альтернативный рейс.

Сколько багажа можно взять с собой бесплатно

В салон автобуса можно бесплатно взять одну ручную кладь, длина, ширина и высота которой в сумме не превышают 120 сантиметров. Дополнительный багаж оплачивается отдельно.

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