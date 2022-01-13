Коронавирус в ДНР, последние новости на 13 января 2022 года: Лечение от Covid-19 продолжают 2048 жителей Республики

За все время в Республике Covid-19 диагностировали у 119 807 жителей Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики сообщили, что коронавирус в ДНР за сутки выявлен еще у 265 жителей.

- 12 января проведено 1137 исследований, из них выявлен 201 случай заболевания COVID-19 и у 34 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - говорится в сообщении.

По данным здравоохранительного ведомства ДНР, по состоянию на 10.00 13 января, заболевших инфекцией COVID-19 на территории Республики – 119 807.

Из этого числа 108 412 человек выздоровели и были выписаны из больницы.

С начала пандемии в ДНР зарегистрировано 9347 летальных случаев. За последние сутки – пять смертей.

Лечение от ковида продолжают 2048 пациентов.

За сутки выявлено 47 случаев пневмоний, что на 14 случаев меньше, чем за прошедшие сутки.

- В связи с ростом заболеваемости, Министерство здравоохранения ДНР настоятельно рекомендует соблюдать профилактические меры, а также санитарно-гигиенические рекомендации, - говорят в министерстве здравоохранения ДНР. - Вакцинация от COVID-19 поможет избежать тяжелого течения болезни, возникновения осложнений, и как следствие, лечения в условиях реанимации.

Тем временем в Луганской Народной Республике коронавирус выявлен еще у 50 жителей. За сутки в ЛНР от коронавируса выздоровели 28 человек, не перенесли болезнь три человека.

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