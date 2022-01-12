Коронавирус в ДНР, последние новости на 12 января 2022 года: Лечение от Covid-19 в Республике проходят 2 048 человек

За сутки в Республике у 61 пациента выявили воспаление легких Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С начала пандемии коронавирусом в ДНР заразились 119 807 человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

- 11 января проведено 1 626 исследований, из них выявлено 213 случаев заболевания COVID-19 и у 52 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - говорится в сообщении.

По данным Минздрава, на сегодня на лечении от коронавируса (стационарном и амбулаторном) находятся 2 048 пациентов, выписано – 108 412 человек, летальных случаев – 9 347.

За сутки в Республике у 61 пациента выявили воспаление легких, из них 47 человек госпитализировали.

- Всего на лечении находится 692 пациента с пневмониями, из них 559 - на кислородной поддержке (плюс 12 за сутки), - сообщает Минздрав.

Всего с 18 марта 2021 года выявлено 2255 пациентов, ранее переболевших COVID-19.

Медики настоятельно рекомендуют: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, ограничьте посещения мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах. Помните, вакцинация - самый надежный способ защитить себя. У привитых, даже если заразятся, заболевание обычно протекает легче.

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