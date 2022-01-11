Почему в ДНР внезапно появились проблемы с мусором

Коммунальщики говорят, что не хватает работников, а власти - о том, что виноваты автовладельцы, которые перекрывают доступ коммунальной технике. ФОТО: Телеграмм - канал Алексея Кулемзина

Новый год для жителей ДНР запомнился неожиданным сюрпризом от коммунальщиков – возле каждого многоэтажного дома высилась куча мусора.

- Как я убирать должна возле подъезда?! – жаловалась в свой первый рабочий день в новом году дворник Тамара своей соседке по лестничной площадке. – Не хотят на мусоровоз идти работать мужчины, платят мало.

Городские власти Донецка акценты ставят по-другому. Мол, жители паркуют свои автомобили возле контейнеров и вывезти его невозможно физически.

- Спецтранспорт уезжает, не выполнив работу. К сожалению, таких случаев по городу много, - отмечает глава администрации Донецка Алексей Кулемзин. - Убедительная просьба к дончанам, не ставьте машины возле мусорных баков! Дайте возможность вывезти мусор из вашего двора!

В профильном министерстве строительства и ЖКХ всех успокаивают, что это было временное явление и теперь все идет по плану.

- Незначительный сбой графика вывоза мусора был обусловлен обильными снегопадами, - заявил исполняющий обязанности министра Владимир Ярошевский.

А в провинции традиционно жалуются на недостаток техники и ее техническое состояние. Кстати, новые грузовики для коммунальщиков поступают только из России, партиями по несколько раз в год. Но зарплата водителей в ДНР гораздо ниже, чем в любом регионе РФ. Не удивительно, что многие уезжают на заработки.

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