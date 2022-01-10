Жителей Донбасса заставляют шпионить в пользу Украины с помощью шантажа

Шантаж близкими людьми стал одним из главных методов работы СБУ. ФОТО: ГПУ

С начала 2022 года интенсивность обстрелов территории Республики со стороны украинских военных снизилась, но война и не думает прекращаться. Теперь активизировались бойцы «невидимого фронта». По данным военных ДНР, за декабрь 2021 года СБУ задержало 9 человек.

Как пояснил «Комсомолке» наш источник в силовом ведомстве, главной целью вербовщиков становятся граждане, проживающие вблизи линии фронта на украинской стороне или посещающие Украину по личным нуждам.

- Например, поехал пожилой человек пенсию снять, на украинской границе у него нашли паспорт ДНР. Его выводят из автобуса и начинают запугивать арестом и тюрьмой за сепаратизм, экстремизм и терроризм. Подпишет ли он под видеозапись согласие стать агентом? Почти всегда ответ утвердительный, - рассказали «КП».

Далее ему ставится задача сообщать о всех известных военнослужащих ДНР и их родственниках, живущих на подконтрольной Украине территории. СБУ начинает на них давить.

- Цель – спровоцировать бывшего или нынешнего военнослужащего выехать на территорию Украины. Далее арест и вот есть еще один кандидат на обмен военнопленными, - рассказал наш источник.

Методы бесчеловечные, но активно применяются. И людям, решившим посетить Украину, следует с этим считаться.

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