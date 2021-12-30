Коронавирус в ДНР, последние новости на 30 декабря 2021 года: На лечение от COVID-19 в ДНР поступили 224 пациентов

На стационарном и амбулаторном лечении на данный момент находятся 2 076 пациентов Фото: Олег ЗОЛОТО

В ДНР обновили статистику по числу больных коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки COVID-19 диагностировали еще у 224 человек, а выздоровели – 275 пациентов. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Республики.

— Проведено 697 исследований, из них выявлено 126 случаев заболевания COVID-19 (18,1%) и у 98 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, — говорится в сообщении.

Таким образом, всего с начала пандемии коронавируса в ДНР заболел 118 831 житель. На стационарном и амбулаторном лечении на данный момент находятся 2 076 пациентов, выписано 107 513 человек с полным выздоровлением, а летальных случаев зарегистрировано 9 242.

Также выявлено 48 случаев пневмоний, что на 2 больше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализировано 35 человек. Всего на лечении находится 737 пациентов с пневмониями, из них 588 на кислородной поддержке. С 18 марта 2021 года выявлено 2255 пациентов, ранее переболевших COVID-19.

Ежедневный прирост больных в Республике снизился по сравнению с осенью 2021 года. При этом продолжают действовать ограничительные меры. Для недопущения распространения COVID-19 жителям настоятельно советуют соблюдать меры профилактики и санитарно-гигиенические рекомендации. Также продолжается вакцинация населения.

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