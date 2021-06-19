Коронавирус в ДНР, последние новости на 19 июня 2021 года: Больше 35 тысяч человек переболели COVID-19

В Республиках Донбасса продолжают фиксировать рост заболеваемости коронавирусной инфекцией Фото: Олег УКЛАДОВ

За прошедшие сутки в Донецкой Народной Республики коронавирус диагностировали у 242 человек, 178 пациентов сняли с учета с полным выздоровлением, летальных случаев зарегистрировано 16. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения ДНР.

— За 18 июня проведено 392 исследования, из них выявлено 137 случаев заболевания (34,9%) и у 105 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, — говорится в сообщении.

За все время в ДНР были зарегистрированы 41 793 случая заражения: на стационарном и амбулаторном лечении находятся 3489 пациентов, выписаны 35 136 человек, летальных случаев – 3168.

Тем временем в ЛНР с начала пандемии зафиксировали 5 019 случаев заражения. На сегодняшний день 175 человек получают лечение амбулаторно и стационарно, 4 384 пациентов побороли болезнь, а летальных случаев – 460.

В связи с ростом заболеваемости, Минздрав настоятельно рекомендует соблюдать профилактические меры для недопущения распространения COVID-19. В общественных местах необходимо носить защитные маски, соблюдать социальную дистанцию и пользоваться антисептиком для рук.

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