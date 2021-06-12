«Этот праздник стал символом единства»: Денис Пушилин поздравил жителей Республики с Днем России

Денис Пушилин сказал, что День России - праздник, который жители Республики заслужили Фото: Дмитрий СТЕШИН

Глава ДНР Денис Пушилин с радостью и гордостью поздравил жителей Республики с Днем России.

- Все эти годы мы шли к тому, чтобы иметь возможность искренне поздравить друг друга с этим праздником, чтобы от всего сердца сказать: мы - Россия! Как и все россияне – от Курил и до Калининграда – сегодня мы отмечаем этот праздник. Он стал символом единства, символом свободы, независимости и несгибаемой силы духа. В нем заложена неразрывная связь поколений, величие героического подвига предков и ценность достижений современников, - сказал Денис Владимирович.

Глава ДНР подчеркнул, что жители гордятся причастностью к сохранению и приумножению многовековой истории России, ее уникальной культуры и традиций. Каждый гражданин Республики своими усилиями, ежедневным трудом вкладывает свою лепту в развитие Большой Родины.

- Дорогие друзья! С Днем России! Это наш праздник. Праздник, который мы заслужили, - заключил Денис Пушилин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Во что обойдется жителям ДНР желание «пошуметь» ночью, когда отменяют действие комендантского часа

«Комсомолка» напоминает о действующих в Республике штрафах и арестах (подробнее)