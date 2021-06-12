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Общество12 июня 2021 12:00

«Этот праздник стал символом единства»: Денис Пушилин поздравил жителей Республики с Днем России

Глава ДНР отметил, что жители Республики своим ежедневным трудом вносят лепту в развитие Большой Родины
Роман ПОБЕРЕЖНЮКРоман ПОБЕРЕЖНЮК
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Денис Пушилин сказал, что День России - праздник, который жители Республики заслужили

Денис Пушилин сказал, что День России - праздник, который жители Республики заслужили

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Глава ДНР Денис Пушилин с радостью и гордостью поздравил жителей Республики с Днем России.

- Все эти годы мы шли к тому, чтобы иметь возможность искренне поздравить друг друга с этим праздником, чтобы от всего сердца сказать: мы - Россия! Как и все россияне – от Курил и до Калининграда – сегодня мы отмечаем этот праздник. Он стал символом единства, символом свободы, независимости и несгибаемой силы духа. В нем заложена неразрывная связь поколений, величие героического подвига предков и ценность достижений современников, - сказал Денис Владимирович.

Глава ДНР подчеркнул, что жители гордятся причастностью к сохранению и приумножению многовековой истории России, ее уникальной культуры и традиций. Каждый гражданин Республики своими усилиями, ежедневным трудом вкладывает свою лепту в развитие Большой Родины.

- Дорогие друзья! С Днем России! Это наш праздник. Праздник, который мы заслужили, - заключил Денис Пушилин.

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