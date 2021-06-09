Коронавирус в ДНР, последние новости на 9 июня 2021 года: За сутки заразились 199 жителей, выздоровело - 505

За все время коронавирус в ДНР выявлен у 40 378 жителей Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

За сутки коронавирус в ДНР диагностирован у 199 жителей Республики. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

- За 8 июня проведено 558 исследований, из них выявлено 159 случаев заболевания и у 40 пациентов диагноз Covid-19 установлен клинико-эпидемиологически, - сообщили в здравоохранительном ведомстве ДНР.

Отмечается, что за сутки от коронавируса вылечились 505 человек, зарегистрировано 14 летальных случаев.

Таким образом, за все время Covid-19 выявлен у 40 378 жителей Республики. Из этого числа – 32 899 человека выздоровели от коронавируса. Зарегистрировано 3064 летальных случаев. Лечение продолжают 4415 пациентов.

Кроме этого, в Минздраве ДНР рассказали, что с 18 марта 2021 года выявлено 1888 пациентов, ранее переболевший Covid-19.

- За сутки выявлено 69 случаев пневмоний, на 7 случаев меньше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализирован 54. Всего на лечении 1411 пациентов с пневмониями, из них 638 на кислородной поддержке, - рассказали в министерстве здравоохранения Республики.

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