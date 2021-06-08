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Здоровье8 июня 2021 13:00

Коронавирус в ДНР, последние новости на 8 июня 2021 года: В больницы госпитализировали 68 человек

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ДНР на 8 июня 2021 года
Ирина ДМИТРИЕВА
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Инфекцию обнаружили еще у 216 жителей Республики

Инфекцию обнаружили еще у 216 жителей Республики

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Донецкой Народной Республике продолжают выявлять новых носителей COVID-19. Инфекцию обнаружили еще у 216 жителей. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения ДНР.

- За 7 июня врачи провели 588 новых лабораторных исследований, в ходе которых выявили 149 случаев заболевания, а у 67 пациентов диагноз «COVID-19» установили клинико-эпидемиологическим путем, - рассказали в ведомстве.

За сутки медики провели 588 новых лабораторных исследований

За сутки медики провели 588 новых лабораторных исследований

Фото: ИВАНОВА Диана

В Минздраве также добавили, что за это же время 305 пациентов были сняты с учета после выздоровления, а 16 человек не смогли побороть болезнь и скончались.

Кроме того, сообщается о 76 новых случаях пневмоний, в больницы госпитализировали 68 человек.

В общей сложности, за весь период пандемии в Донецкой Народной Республике коронавирус подтвердился у 40 179 жителей. Продолжают лечение 4 735 больных, пошли на поправку и выписались из больниц 32 394 пациента, умерли от ковида 3 050 заболевших.

Всего в мире сейчас 174 564 481 подтвержденных больных COVID-19.

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