Коронавирус в ДНР, последние новости на 7 июня 2021 года: За все время Covid-19 выявили почти у 40 тысяч жителей

За сутки в Республике у 36 человек выявили воспаление легких Фото: Алексей БУЛАТОВ

За все время коронавирус в ДНР выявили у 39 963 человек.

- 6 июня исследования на заболевание COVID-19 не проводились в связи с тем, что лаборатория находилась на санобработке. Всего по состоянию на 7 июня заболевших инфекцией COVID-19 в Республике - 39 963, - говорится в сообщении Министерства здравоохранения.

По данным ведомства, на лечении (стационарном и амбулаторном) от COVID-19 находятся 4840 пациентов, выписаны – 32 089 человек, летальных случаев – 3034.

За сутки в Республике выявлено 36 случаев пневмоний.

- Это на 24 случая меньше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализировано 18. В общей сложности на лечении 1549 пациентов с пневмониями, из них 656 - на кислородной поддержке (плюс 8 за сутки), - говорится в сообщении.

С 18 марта выявлено 1 841 пациент, ранее переболевших COVID-19.

Всего в мире на утро 7 июня 174 237 957 подтвержденных заболевших COVID-19 (плюс 325 652 за сутки).

В связи с ростом заболеваемости, Министерство здравоохранения ДНР настоятельно рекомендует: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, ограничьте посещения мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

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