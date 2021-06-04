Коронавирус в ДНР, последние новости на 4 июня 2021 года: За все время Covid-19 выявили почти у 40 тысяч жителей Республики

Лечение продолжают 4697 пациентов Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

За сутки коронавирус в ДНР диагностирован у 249 жителей Республики. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

- За 3 июня проведено 504 исследования, из них выявлено 199 случаев заболевания и у 50 пациентов диагноз Covid-19 установлен клинико-эпидемиологически, - сообщили в здравоохранительном ведомстве ДНР.

Отмечается, что за сутки от коронавируса вылечились 114 человек, зарегистрировано 18 летальных случаев.

Таким образом, за все время Covid-19 выявлен у 39 657 жителей Республики. Из этого числа – 31 962 человека выздоровели от коронавируса. Зарегистрировано 2998 летальных случаев. Лечение продолжают 4697 пациентов.

Кроме этого, в Минздраве ДНР рассказали, что с 18 марта 2021 года выявлено 1840 пациентов, ранее переболевший Covid-19.

- За сутки выявлено 78 случаев пневмоний, на 7 случаев меньше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализирован 61. Всего на лечении 1496 пациентов с пневмониями, из них 695 на кислородной поддержке, - рассказали в министерстве здравоохранения Республики.

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