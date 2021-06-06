Коронавирус в ДНР, последние новости на 6 июня 2021 года: Количество заболевших пневмонией за сутки уменьшилось до 60

Медики продолжают выявлять опасную инфекцию у жителей Республики Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирусом в ДНР за минувшие сутки заболели 106 жителей. 19 умерли от опасной инфекции. За это время никто из жителей не вылечился от COVID-19.

- Проведено 165 исследований, из них выявлены 72 случая заболевания (43,6 %) и у 34 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

Всего зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР – 39963. На лечении – стационарном и амбулаторном - сейчас находятся 4840 жителей. Общее число выписавшихся после излечения – 32089. Летальных случаев – 3034.

За сутки выявлено 60 случаев пневмоний, на 31 случай меньше, чем за предыдущий день. 48 человек госпитализированы. Всего на лечении 1528 пациентов с пневмониями, из них 685 на кислородной поддержке (+25 за сутки).

Медики напоминают о важности профилактических мер, а также санитарно-гигиенических рекомендаций. Соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

Тем временем, третий этап вакцинации жителей ДНР от коронавирусной инфекции назначен на июль – сентябрь. К этому моменту в Республику должна прибыть очередная партия препарата. Если конвой из РФ придет раньше, то и вакцинацию не будут откладывать в дальний ящик.

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