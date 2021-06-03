Коронавирус в ДНР, последние новости на 3 июня 2021 года: за сутки из больниц выписались 155 пациентов

Еще продолжают лечение 4 580 человек Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецкой Народной Республике продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. За минувшие сутки COVID-19 был подтвержден у 178 жителей. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения ДНР.

- Медики провели 605 новых лабораторных исследований, в ходе которых выявили 130 случаев заболевания, а у 48 пациентов диагноз установили клинико-эпидемиологическим путем, - рассказали в ведомстве.

Уточняется, что за это же время были сняты с учета после полного выздоровления 155 пациентов, а вот 15 человек не смогли побороть болезнь и умерли.

Кроме того, по результатам проведенных экспресс-тестов было установлено, что 59 пациентов уже болели COVID-19 раньше. Всего с 18 марта медики установили 1 840 таких случаев.

С учетом последних данных статистики, в Донецкой Народной Республике за все время пандемии были подтверждены 39 408 случаев заражения жителей коронавирусной инфекцией. Из них продолжают лечение 4 580 человек, пошли на поправку и были выписаны из больниц 31 848 пациентов, скончались от болезни 2 980 больных.

Скоро в Республике стартует третий этап вакцинации от коронавируса Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Напомним, третий этап вакцинации жителей ДНР от коронавируса назначен на июль - сентябрь текущего года. К этому времени в Республику должна прибыть очередная партия российского препарата. Если конвой из РФ придет раньше срока, то процесс не станут откладывать в дальний ящик. Для третьего этапа будет составлен специальный график вакцинации, в котором учтут только зарегистрированных на сайте Минздрава граждан и тех, кто записывался на очередь в поликлиниках.

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