Коронавирус в ДНР, последние новости на 2 июня 2021 года: За время пандемии от Covid-19 выздоровели больше 30 тысяч человек

За сутки в Республике у 71 человека выявили пневмонии
Фото: Михаил ФРОЛОВ
За все время коронавирус в ДНР выявили у 39 230 человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
- За 1 июня проведено 847 исследований, из них выявлено 168 случаев заболевания и у 22 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - говорится в сообщении.
По данным Минздрава, на лечении (стационарном и амбулаторном) находятся 4572 пациента, выписаны – 31 693 человека, летальных случаев – 2965.
За сутки в Республике выявлено 71 случай пневмоний.
- Это на 41 случай меньше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализирован 63. Всего на лечении 1625 пациентов с пневмониями, из них 688 - на кислородной поддержке (плюс 31 за сутки), - говорится в сообщении.
Также по результатам проведенных одиннадцати исследований с помощью экспресс-тестов было выявлено 7 пациентов, ранее переболевших коронавирусной инфекцией. Всего с 18 марта 2021 года выявлено 1720 пациентов, ранее переболевший COVID-19.
Всего в мире на утро 2 июня 172 161 496 подтвержденных заболевших COVID-19 (плюс 510 596 за сутки).
В связи с ростом заболеваемости, Министерство здравоохранения настоятельно рекомендует соблюдать профилактические меры, а также санитарно-гигиенические рекомендации: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, ограничьте посещения мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.
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