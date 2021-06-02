Коронавирус в ДНР, последние новости на 2 июня 2021 года: За время пандемии от Covid-19 выздоровели больше 30 тысяч человек

За сутки в Республике у 71 человека выявили пневмонии Фото: Михаил ФРОЛОВ

За все время коронавирус в ДНР выявили у 39 230 человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

- За 1 июня проведено 847 исследований, из них выявлено 168 случаев заболевания и у 22 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - говорится в сообщении.

По данным Минздрава, на лечении (стационарном и амбулаторном) находятся 4572 пациента, выписаны – 31 693 человека, летальных случаев – 2965.

За сутки в Республике выявлено 71 случай пневмоний.

- Это на 41 случай меньше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализирован 63. Всего на лечении 1625 пациентов с пневмониями, из них 688 - на кислородной поддержке (плюс 31 за сутки), - говорится в сообщении.

Также по результатам проведенных одиннадцати исследований с помощью экспресс-тестов было выявлено 7 пациентов, ранее переболевших коронавирусной инфекцией. Всего с 18 марта 2021 года выявлено 1720 пациентов, ранее переболевший COVID-19.

Всего в мире на утро 2 июня 172 161 496 подтвержденных заболевших COVID-19 (плюс 510 596 за сутки).

В связи с ростом заболеваемости, Министерство здравоохранения настоятельно рекомендует соблюдать профилактические меры, а также санитарно-гигиенические рекомендации: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, ограничьте посещения мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

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