В Донецке прошли Малые олимпийские игры

Маленькие дончане соревновались весело, с настоящим азартом. Фото: Администрация Донецка

Сегодня, несмотря на дождливую погоду, большая развлекательная программа организована в столице и других городах ДНР по случаю Международного дня защиты детей. Проходят различные образовательные, культурные, благотворительные мероприятия.

Маленькие дончане соревновались весело, с настоящим азартом. Фото: Администрация Донецка

Центром праздника традиционно стал Донецк. Для самых маленьких горожан здесь прошли XVIII Малые олимпийские игры «Малыш–2021». Об этом рассказали в пресс-службе горадминистрации.

В играх участвовали воспитанники дошкольных учреждений. Проходило мероприятие в легкоатлетическом манеже. Десятки ребят из разных районов города соревновались в беге, прыжках, метании мяча и передаче мяча над головой — задачи элементарные, но веселые. Участники отмечены грамотами и подарками, также им вручили мороженое.

Заместитель главы Донецка Геннадий Мишко вручил юным спортсменам грамоты, подарки и шары. Фото: Администрация Донецка

Напомним, что Международный день защиты детей отмечается 1 июня. Праздник был учрежден в ноябре 1949 года в Париже по инициативе Международной демократической федерации женщин.

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