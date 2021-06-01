Коронавирус в ДНР, последние новости на 1 июня 2021 года: За время пандемии более 39 тысяч жителей Республики заболели COVID-19

Медики продолжают выявлять опасную инфекцию у жителей Республики Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирусом в ДНР за минувшие сутки заболели 189 жителей. 21 умер от опасной инфекции. За это время 152 жителя вылечились от COVID-19.

- Проведено 651 исследование, из них выявлены 147 случаев заболевания (22,6 %) и у 42 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

Всего зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР – 39040. На лечении – стационарном и амбулаторном - сейчас находятся 4539 жителей. Общее число выписавшихся после излечения – 31553. Летальных случаев – 2948.

За сутки выявлено 112 случаев пневмоний, на 64 случая больше, чем за предыдущий день. 86 человек госпитализированы. Всего на лечении 1672 пациента с пневмониями, из них 701 на кислородной поддержке (+38 за сутки).

Также по результатам 9 исследований, проведенных с помощью экспресс-тестов, выявлены 5 человек, ранее переболевшие коронавирусной инфекцией.

Медики напоминают о важности профилактических мер, а также санитарно-гигиенических рекомендаций. Соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

Тем временем, третий этап вакцинации жителей ДНР от коронавирусной инфекции назначен на июль – сентябрь текущего. К этому моменту в Республику должна прибыть очередная партия препарата. Если конвой из РФ придет раньше, то вакцинацию не будут откладывать в дальний ящик. Об этом сообщила депутат Народного Совета ДНР Анастасия Селиванова, ссылаясь на ответ Минздрава.

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