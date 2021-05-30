В ЛНР планируют обеспечить жителей Республики отечественными фруктами и овощами

В ЛНР будут развивать садоводство и овощеводство Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

За четыре года в Луганской Народной Республике планируют решить проблему обеспечения жителей государства отечественными овощами и фруктами.

Министр сельского хозяйства и продовольствия ЛНР Юрий Пронько рассказал, что до конца этого года в Республике высадят 50 гектаров фруктовых садов.

- Уже в этом году запланировано высадить 50 гектаров садов зимней яблони, груши, черешни и сливы. В последующие годы будет добавлено еще 50 гектаров.

Юрий Пронько. Фото: ЛИЦ

Кроме этого, Пронько сообщил, что в районе Луганского государственного аграрного университета будет выделен участок для выращивания овощей.

- Реализация программы позволит в значительной степени решить проблему обеспеченности жителей Республики овощами и фруктами, что позволит нам иметь примерно пять тысяч тонн фруктов и до 10 тысяч тонн овощей в год, - рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия ЛНР.

Юрий Пронько отметил, что Луганская Народная Республика будет продавать Донецкой Народной Республике семена подсолнечника.

- Луганские аграрии готовы поставлять в ДНР 10 тысяч тонн подсолнечника, получая взамен масло и шрот для наших комбикормовых заводов, - сообщил он.

Министр подчеркнул, что первые поставки запланированы на второе полугодие 2021 года.

- Подсолнечник реализовываться будет в ДНР приблизительно на 20 процентов дороже, и от этого выиграют напрямую аграрии, и выиграет бюджет ЛНР, - сказал Пронько. - Донецк заинтересован в поставках на свой рынок из Луганска мяса птицы.

Планируют высадить сто гектаров фруктовых садов Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

По словам министра, Республики Донбасса договорились о реализации в ЛНР крупного инвестиционного проекта.

- Это позволит практически на 90 процентов закрыть потребность ЛНР в производстве инкубационных яиц для птицефабрик, - сообщил министр.

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