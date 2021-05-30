Коронавирус в ДНР, последние новости на 30 мая 2021 года: Лечение от Covid-19 продолжают 4523 пациента

За сутки коронавирус в ДНР выявили у 117 жителей Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики сообщили, что по данным проведенных 29 мая исследований, коронавирус в ДНР выявили еще у 117 жителей.

- За 29 мая проведено 209 исследований, из них выявлено 105 случаев заболевания и у 12 пациентов диагноз Covid-19 установлен клинико-эпидемиологически, - говорится в сообщении.

Таким образом, по состоянию на 10.00 30 мая заболевших коронавирусной инфекцией на территории Донецкой Народной Республики – 38 851. Из этого числа – 31 401 человек выздоровел от коронавируса. Зарегистрировано 2927 летальных случаев. Лечение продолжают 4523 пациента.

- Также по результатам проведенных 15 исследований с помощью экспресс-тестов было выявлено семь пациентов, ранее переболевших коронавирусной инфекцией. Всего с 18 марта 2021 года выявлено 1708 пациента, ранее переболевший Covid-19, - рассказали в здравоохранительном ведомстве Республики.

Кроме этого, в Минздраве ДНР сообщили, что за сутки выявлено 82 случая пневмоний, это на 24 случая меньше, чем за прошедшие сутки.

- Из них госпитализировано 59. Всего на лечении 1739 пациентов с пневмониями, из них 707 на кислородной поддержке, - сказали в министерстве здравоохранения Республики. - Настоятельно рекомендуем соблюдать профилактические меры, а также санитарно-гигиенические рекомендации.

Тем временем коронавирус в Луганской Народной Республике за сутки выявили 44 зараженных. За этот же период от Covid-19 вылечился 21 человек.

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