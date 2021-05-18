Коронавирус в ДНР, последние новости на 18 мая 2021 года: За все время от Covid-19 выздоровели почти 30 тысяч человек

а сутки в ДНР у 138 заболевших выявили воспаление легких Фото: Алексей БУЛАТОВ

За все время коронавирус в ДНР выявили у 35 861 человека. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

- За 17 мая проведено 487 исследований, из них выявлено 108 случаев заболевания и у 57 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - говорится в сообщении.

По данным Минздрава, на лечении (стационарном и амбулаторном) от ковида находятся 3289 пациентов, выписаны – 29 896 человек, умерли – 2676.

За сутки в ДНР выявлено 138 случаев пневмоний.

- Это на 51 случай больше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализирован 104. Всего на лечении 1734 пациента с пневмониями, из них 744 - на кислородной поддержке (плюс 50 за сутки), - говорится в сообщении.

Также по результатам проведенных 44 исследования с помощью экспресс-тестов было выявлено 18 пациентов, ранее переболевших коронавирусной инфекцией. Всего с 18 марта 2021 года выявлено 1610 пациентов, ранее переболевший Covid-19.

Всего в мире на утро 18 мая 164 265 247 подтвержденных заболевших COVID-19 (плюс 557 124 за сутки).

В связи с ростом заболеваемости, Министерство здравоохранения ДНР настоятельно рекомендует: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, ограничьте посещения мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

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