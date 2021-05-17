Коронавирус в ДНР, последние новости на 17 мая 2021 года: За сутки 87 жителей Республики заболели пневмонией

718 жителей, заболевших пневмонией, находятся на кислородной поддержке Фото: Юлия АНДРИЕНКО

В ДНР за минувшие сутки исследования на заболевание COVID-19 не проводились в связи с тем, что лаборатория находилась на санобработке. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

Всего зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР – 35696. На лечении – стационарном и амбулаторном - сейчас находятся 3792 жителя. Общее число выписавшихся после излечения – 29247. Летальных случаев – 2657.

Тем временем, обновилась статистика по заболеваниям пневмонией. За прошедшие сутки на лечение поступил еще 87 пациентов, на 10 меньше, чем за предыдущий день. 36 заболевших нуждались в госпитализации. Всего на лечении находятся 1809 пациентов с пневмониями, из них 718 на кислородной поддержке (+17 за сутки).

Также в Минздраве отметили, что с 18 марта 2021 года выявлено 1592 пациента, ранее переболевших COVID-19.

Тем временем, Министерство здравоохранения информирует об ухудшении эпидемиологической обстановки по заболеваемости коронавирусной инфекцией в ДНР. В связи с этим, медики настоятельно рекомендуют жителям продолжать строго соблюдать меры профилактики, особенно в период майских праздников.

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