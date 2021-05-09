«Это самый святой день»: Бессмертный полк 2021 в Донецке объединил тысячи людей

Истинно народное шествие Фото: Юлия АНДРИЕНКО

«Над Донбассом тучи ходят хмуро, край суровый взрывами объят», - напевала я, глядя на пасмурное небо над Донецком и ежась на промозглом ветру. Казалось, что погода и совпавший с Днем Победы день поминовения усопших, помешают традиционному шествию Бессмертного полка. Словно кто-то там решил проверить нашу силу духа. Но дончане не подвели. Людские ручейки стремительно вливались в общую реку, которая за короткое время стала многотысячным Бессмертным полком.

Это праздник со слезами на глазах Фото: Юлия АНДРИЕНКО

А как же на шествии и без "Катюши"?! Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Защитники Республики Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Шествие пройдет во всех городах Республики без исключения, - сообщил один из координаторов акции Михаил Фролов. – В этом году у нас еще и пополнение – в некоторых городах Бессмертный полк пройдет сразу в нескольких районах. И пусть погода нам не благоволит, но люди приходят целыми семьями.

Историю своих предков дончане передают из поколения в поколение и бережно хранят Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Вот она - народная память Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Колонна героев этой войны растет каждый год Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Истинно народное шествие ежегодно объединяет миллионы людей всех возрастов и сословий. В нем все равны. Генерал в погонах с наградами, и старушка с выцветшим портретом своего мужа, и школьник с портретом своего прадеда.

- Для меня это самый святой день, прихожу каждый год, и непогода не в силах этому помешать, – говорит генерал-полковник Михаил Фролович Маслов. – Страшно подумать, что происходит сейчас на Украине. Для меня это, как оторвать живое от живого. Мы сделали для нее все в свое время – строили институты, заводы, ГЭС. И вот такое получили в ответ. Но, думаю, им придется понести расплату за то, что они сделали с Донбассом. И пора выкорчевать бандерье оттуда с корнем.

Генерал-полковник Михаил Фролович Маслов Фото: Юлия АНДРИЕНКО

С каждым годом растет колонна Бессмертного полка героев нашей войны, в этом году она едва ли не больше, чем колонна людей с портретами героев Великой Отечественной войны. Многие люди вместе с портретами погибших ополченцев несут портреты Первого Главы ДНР – Александра Захарченко. У одной из женщин в руках целый иконостас - стенд с фотографиями погибших ополченцев.

Мариуполь - наш! Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Они все были из Мариуполя. Кто-то погиб в 2014-ом, кто-то недавно, кого-то замордовали в плену и выкинули всего переломанного, - рассказывает Ольга Селецкая, которая и сама родом из Мариуполя. – С каждым годом фотографий на моем стенде становится больше. А в нашем городе Георгиевскую ленту приравняли к нацистской символике. Люди там запуганы и тем не менее народ выходит на улицы, возлагает цветы и так по всей Украине. Задушить народную память у них не получится.

Тысячи людей приняли участие в шествии Бессмертного полка в Донецке Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Символично, что в рядах Бессмертного полка немало наших земляков из Авдеевки, Мариуполя, Славянска.

- Мой дедушка Сбежнев Алексей Иванович из Авдеевки, мы его забрали оттуда и в 2018 году он даже принимал участие в Параде Победы. Ему Захарченко подошел пожать руку. А этот кадр показал телеканал «Оплот» и его земляки из Авдеевки увидели дедушку по телевизору, обрадовались, что жив. Там ведь люди смотрят наши каналы, - рассказывает Галина Селезнева.

Алексей Иванович был родом из Авдеевки Фото: Юлия АНДРИЕНКО

У одной из женщин в руках портрет отца с надписью: «Бил бандеровцев».

- Моему отцу Николаю Петровичу Цыбе в начале войны было 15 лет, его угнали работать в Германию, а когда в 45-ом советские войска освободили их, он сразу пошел в армию и был направлен на Западную Украину воевать с бандерьем, - рассказывает Наталья Самохвалова. – Папа часто вспоминал, как вырезали они наших солдатиков без всякой жалости и снисхождения. И счастье, что он не видит происходящего сегодня на Украине. У него бы сердце не выдержало.

Достойная наследница своих дедушки и отца Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Наравне в портретами членов семьи дончане несли фотографии Первого Главы ДНР - Александра Захарченко Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Немало в Бессмертном полку и молодежи. Пятиклассник Иван Сумской впервые с дедушкой пришел на шествие.

- Мне дедушка рассказывал обо всех ключевых моментах войны – о Куликовской битве, о Сталинграде, много читал о блокаде в Ленинграде, - рассказывает парень. – Ничего, что немного прохладно, я решил тоже побывать на шествии.

Иван Сумской на шествие пришел вместе с дедушкой Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Благодаря поисковикам Донбасса удалось вернуть из небытия множество без вести пропавших и сегодня они тоже в колонне Бессмертного полка Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Здесь в Донецке никому в голову не придет задаваться вопросом «Чья это была Победа?» и подменять этот святой праздник лицемерным Днем примирения и скорби. Эти люди восьмой год живут в условиях войны, непризнанности, но силе их духа можно только позавидовать. Я спрашиваю себя порой: неужели для того, чтобы понять, что есть Добро и Зло, человеку нужно познать горе, кровь и утраты и только тогда он на время опомнится? И отвечаю себе – да.

Дончане приходят на праздник целыми семьями Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Самый трогательный момент - трибуна с ветеранами Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Колонну Бессмертного полка люди встречают криками «Ура!», кто-то играет на аккордеоне «Катюшу», кто-то идет, вытирая слезы. И привыкнуть к этому величию народной силы невозможно никогда.

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