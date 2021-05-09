«Вспомнит ли Вова своего орденоносного предка?»: Татьяна Монтян пронесла в Бессмертном полку Донецка портрет дедушки Зеленского

Народ на улице узнает Татьяну и запросто приветствует ее Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Вместе с дончанами в Бессмертном полку приняла участие украинский адвокат Татьяна Монтян. По главной улице Донецка она пронесла портрет дедушки действующего президента Украины Владимира Зеленского.

Известно, что Семен Иванович Зеленский родился в Кривом Роге Днепропетровской области Украинской ССР в 1924 году и был призван на военную службу в 1942-ом. Во время Великой Отечественной войны он служил командиром минометного взвода, а затем командиром стрелковой роты 174 полка 57 гвардейской стрелковой дивизии. В описании одного из нескольких подвигов Зеленский описывается как «хороший организатор и руководитель» в своей роте.

- Не знаю, вспомнит ли Вова своего орденоносного предка? Там сейчас, в Киеве, по его указке целую кучу народа «пакуют» за Георгиевскую ленту, за память, - рассказала «Комсомолке» Татьяна. – Вчера у Вовы был День примирения, сегодня он празднует победу над нацистами. А нацисты спокойно ходят по улицам Киева. И, самое страшное, молодежь в большинстве не воспринимает это всерьез. Для них вообще это все устарело! И они не понимают, что те мрази, которые чуть не уничтожили нас почти 80 лет назад, сейчас вернулись, что они уже уничтожили Украину, прямо на наших глазах, чуть не уничтожили Белоруссию, но главная их цель – Россия. И все по одним и тем же методичкам.

Народ на улице узнает Татьяну и запросто приветствует ее Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Народ на улицах узнает Татьяну и запросто ей кричит: «Таня привет! Ты - молодец! Мы тебя читаем!» Она охотно отвечает им и не отказывается от совместного фото.

- Как достучаться до этой самой молодежи, которая не знает, что такое, когда на глазах убивает всю семью, когда снаряды разрушают дома? – спрашиваю Татьяну.

- Я говорю, я кричу, я делаю, что могу, но одной меня мало, - признает она. – Нужна государственная программа, иначе будут повсеместно у нас «Коли из Уренгоя», - признает она. - С молодежью нужно работать, ей нужно проводить аналогии, убедительно доносить, что происходит, чтобы они понимали. И это, в отличие от нас, умеют прекрасно делать на Западе. Юнцам кажется все это так далеко от них – что было 76 лет назад или 1176 лет назад, разницы нет. Они не понимают, что уничтожать нас будут под лозунгами о демократии и свободе слова. Они не учат истории. И совсем другую молодежь я вижу в Донбассе. Этим объяснять не нужно, что такое нацизм.

Народ на улице узнает Татьяну и запросто приветствует ее Фото: Юлия АНДРИЕНКО

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