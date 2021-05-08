Коронавирус в ДНР, последние новости на 8 мая 2021 года: За время пандемии Covid-19 побороли 27 102 пациента

За сутки в Республике выявлено 11 пациентов, ранее переболевших ковидом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За все время коронавирус в ДНР выявили у 34 256 человек.

- За 7 мая проведено 416 исследований, из них выявлено 155 случаев заболевания и у 64 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - говорится в сообщении Министерства здравоохранения.

Про данным Минздрава, на лечении (стационарном и амбулаторном) находятся 4 581 пациент, выписаны – 27 102 человека, умерли – 2573.

За сутки в ДНР выявлено 156 случаев пневмоний.

- Это на 22 случая больше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализирован 117. Всего на лечении 1633 пациента с пневмониями, из них 707 - на кислородной поддержке (плюс 41 за сутки), - говорится в сообщении.

Также по результатам проведенных 17 исследований с помощью экспресс-тестов было выявлено 11 пациентов, ранее переболевших коронавирусной инфекцией. Всего с 18 марта 2021 года выявлено 1514 пациентов, ранее переболевший COVID-19.

Всего в мире на утро 8 мая 156 705 555 подтвержденных заболевших COVID-19 (плюс 855 228 за сутки).

В связи с ростом заболеваемости Министерство здравоохранения настоятельно рекомендует: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, ограничьте посещения мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

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