Украинский снаряд попал на территорию детского сада на окраине Донецка

Жители Республик Донбасса живут под обстрелами (архив) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Украинские вооруженные формирования продолжают стрелять по мирным объектам Донецкой Народной Республики. 7 мая под огнем киевских силовиков оказался детский сад № 345 в Петровском районе Донецка. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале.

- Обстрел поселка шахты имени Челюскинцев. Прямое попадание на детскую площадку детского сада № 345. К счастью, пострадавших нет. Детей успели завести в здание, - сообщил градоначальник.

Информацию об обстреле подтвердили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: Красногоровка поселок шахты Челюскинцев, - говорят в СЦКК. - Произведено 10 выстрелов из зенитной установки.

В СЦКК рассказали, что кроме попадания на территорию детского сада, расположенного по улице Замойского, 1, зафиксированы повреждения в жилом секторе.

- По улице Маркина, 12/3 - посечены ворота и фасад дома, по улице Замойского, 2А - поврежден фасад, - сообщили в Представительстве ДНР в СЦКК.

Напомним, 6 мая украинские военные открыли огонь по поселку шахты № 7 в Петровском районе Донецка, в то время, когда дети возвращались из школы домой.

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