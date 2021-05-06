Волонтер Андрей Лысенко: «Сегодня армия Украины открыла огонь из минометов прямо по детям, идущим из школы Донецка»

Андрей Лысенко оказался в момент обстрела на Трудовских Фото: Юлия АНДРИЕНКО

В Донецке цветут деревья, сегодня начала цвести сирень и контрастом этому – война, которая не так ощущается в центре, где идет подготовка к Параду Победы, и которая не прекращается на окраинах Республики.

Сегодня, 6 мая, Украина открыла огонь по поселку шахты № 7 в Петровском районе Донецка.

- Я был как раз там, привез, как всегда, продуктовые наборы нуждающимся, - рассказал Андрей Лысенко «Комсомолке». – И тут начался ад. И, понимаешь, как раз дети шли из школы. А эти твари начали лупить очередями. Боже мой, что началось! Дети бегут, люди кричат, взрывы, все дрожит и свистит. Лупили из БМП, скорее всего. Хорошо, детвору спрятали местные у себя во дворах, а кто не успел, спрятались в кустах. У меня даже руки дрожали. Родители бегают, кричат, детей ищут. А ответки с нашей стороны так и не последовало.

Вот такие находки обнаруживают дончане у себя в огородах. Фото: Светлана Осипова

В это же время пишут местные жители: «Посёлок шахта 7 в км от Трудовских накрыли кассетниками, очень жутко было». И демонстрируют снаряды, которые падают во дворы их домов.

- Как бы хотелось, чтобы всю технику, которую готовят у нас для парада Победы, направили бы на защиту тех, кто восьмой год живет под обстрелами, - говорит моя знакомая. – Наши дети уже заикаются, выросло целое поколение детей-войны, а села и поселки ровняются с землей.

И с ней сложно спорить. Минск, безальтернативный и беспощадный, не оставляет надежды.

Тем временем, официальный представитель оборонного ведомства ЛНР заявил, что увеличение интенсивности обстрелов произошло на фоне прибытия в Украину госсекретаря США Энтони Блинкена и представителей командования Сил специальных ВС США.

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