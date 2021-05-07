Военный документалист Макс Фадеев: «Когда-то посчитал – я снял две тысячи дней войны в Донбассе, став ее хроникером»

Макс Фадеев поделился секретами мастерства с будущими журналистами Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Один из самых таинственных военкоров Республики, откровений которого почти не встретишь и чьи кадры заставляют буквально мерзнуть кожу – Макс Фадеев встретился с будущими журналистами Донецкого национального университета. Его документальные фильмы о боях в Славянске, о штурме Донецкого аэропорта, о событиях в Дебальцево и Горловке отличаются мощью и убедительностью.

Инициатором встречи выступила заведующая кафедрой журналистики Инесса Артамонова.

Перед презентацией и лекцией, которые подготовил Макс для студентов, нам удается немного пообщаться.

Оружие документалиста. Фото: архив Макса Фадеева

- Насколько мне известно, твое имя – это псевдоним. Почему именно Макс Фадеев? – спрашиваю военкора.

- Да, это позывной, - признается Макс. - Мне нужно было придумать его в течение нескольких секунд для российского канала, на котором должны были показывать мой фильм. Хотел взять позывной – Артем Сергеев. Но мне сказали – нельзя. Тогда назвал себя – Макс Фадеев. Решил взять имя автора «Молодой гвардии», но из-за спешки ошибся. Автора звали – Александр Фадеев. Но позывной уже пошел в титры и менять ничего не стали. Настоящее мое имя пока пусть останется в тайне.

- Твои фильмы, кроме документальности, высоко художественны. Мне известно, что при этом у тебя нет специального образования. А на кого ты учился?

- Я – электромонтер. Работал на атомной станции в Южноукраинске. Но по специальности работал до 1996 года. А потом занимался компьютерами, у меня была своя фирма в Донецке. Когда началась вся эта движуха на майдане, я уже три месяца как был в Тайланде, снимал документалистику про дайвинг, скалолазание и вообще путешествия. Оставил все и 29 апреля приехал в Донбасс. Начал снимать события в Славянске. Вел стримы по 10 часов в сутки. А затем, 11 мая, была разбита вышка сотовой связи и стримы на этом прекратилось. Но я снимал видео, из которого потом и родился мой первый фильм «Славянск. Хроника войны».

"У людей, готовых пожертвовать жизнью ради Родины и Идеи, которые ходят по грани – особый взгляд на смерть, иное восприятие страха". Фото: архив Макса Фадеева

- А снимал на что?

- У меня была своя аппаратура. До этого я хотел снять свой первый фильм про борьбу жителей Славянска со сланцевым газом. Съездил в Пенсильванию (штат на северо-востоке США), где досконально изучил этот вопрос, побывал на месторождении сланцевого газа. Несмотря на протесты народа, добыча сланцевого газа реализуется в Славянске, но не глобальной корпорацией «Шелл», о которой шла речь изначально.

- Я видела кадры твоих фильмов. Скажи, это врожденное чутье снимать так, что у зрителя возникает эффект присутствия?

- Есть такое понятие - насмотренность, как и понятие начитанности. Чем больше качественных лент ты посмотришь, тем скорее поймешь, как надо снимать именно тебе. Порой, когда смотрю свои кадры из Славянска и вспоминаю, что там происходило, у меня мороз по коже. После Славянска был аэропорт. Я снимал штурм нового и старого терминалов, понимая, что я единственный сейчас здесь с камерой. Я просто шел с камерой в рядах наступающих бойцов, а мое видео в считанные минуты набрало сотни тысяч просмотров. Так мы развенчали украинскую пропаганду о неуязвимости придуманных ими киборгов.

Тогда допуск в такие места решался личными знакомствами. Я был знаком с Моторолой, начиная с Семеновки и Славянска и поэтому приходил в аэропорт пешком, предупреждая ребят об этом. Подъезжал троллейбусом. Он сначала ходил до «Точмаша», затем до Киевского района, а потом известными только мне тропками я шел к терминалу. Также снимал события в Углегорске, Горловке, Дебальцево и эти материалы тоже стали фильмами.

"Первый раз встретил «Мотора» в Славянске возле Штаба. Что-то сильно выделяло его среди всех остальных бойцов." Фото: архив Макса Фадеева

- Сейчас все это звучит, как фантастика. Передовая закрыта для военкоров, а то, что снимается, выхолащивается напрочь цензурой.

- Да. И вот мои последние проекты, скорее всего, и правда, станут последними. О некоторых из них я даже говорить не стану, иначе не дадут доснять. О некоторых могу сказать. Сейчас работаю над фильмом о Юлии Чичериной, с которой мы познакомились в 2016 году. А также делаю 5-серийный фильм о событиях в Донбассе, начиная с майдана.

И, знаете, сейчас даже мирные люди уже ничего не хотят, видят человека с камерой и посылают его. Все устали. Я как-то посчитал - снимаю эту войну больше двух тысяч дней, став ее хроникером. У меня вышло 14 документальных фильмов, восемь из них демонстрировались российскими телеканалами. А когда-то мне казалось, что стоит только всему миру показать события в Славянске, как все прекратится.

Ему есть, чем поделиться со студентами Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Начинается выступление Макса. Суровый военкор подготовился к встрече со студентами ответственно – нас ждет презентация и подробная лекция о секретах документалистики. А также один из первых фильмов Макса.

Если кто-то думал, что вот - живой пример, как стать военкором, не получая базового образования, то лекция убедила, что учиться придется. Только делая это без преподавателей, сессий и зачетов, но ежеминутно, с полной самоотдачей и без жалости к себе.

А мне хочется верить, что когда-то, может даже этими студентами, будет снят фильм о нашей победе.

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