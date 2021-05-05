Кафедра журналистики Донецкого национального университета отметила свое 16-летие

Кафедра по-настоящему уникальна, ведь профессиям, которым обучают в ее стенах, больше нигде в Донецкой Народной Республике обучиться нельзя Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Сегодня, в День российской печати, отмечает свое 16-летие кафедра журналистики Донецкого национального университета, а специальность «Журналистика» насчитывает здесь уже 20 лет. И, если задуматься, есть в этом определенный символизм, о котором еще не догадывались в далеком 2001 году.

В 2001 году в ДонНУ открыто направление подготовки «Журналистика», в 2015 – направление «Реклама и связи с общественностью», а с 2016 ведется подготовка по направлению «Телевидение» Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Получить приглашение выступить на праздничном заседании кафедры, в числе успешных ее выпускников, было очень трогательно. А еще это была возможность вновь окунуться в атмосферу филфака и его веселого гомона. И вспомнить, как сама я пришла сюда 10 лет назад в День открытых дверей.

Тогда со мной произошло какое-то диво дивное: мне показалось, что я тут уже была раньше, настолько все было родным и знакомым. Какая-то безусловная нежность сразу завладела моим существом от вида старинного корпуса с лепниной и колонами, затертого паркета (ведь зданию филфака уже больше 80 лет!), парт, кое-где исписанных цитатами Бродского и Есенина. Было абсолютное понимание – наконец-то я дома!

А первым человеком, кого я встретила там, стала заведующая кафедрой Инесса Артамонова. Она говорила нам какие-то важные слова, а я не столько слушала, сколько чувствовала и понимала – тут мое место. Это было узнавание своего пути.

Бессменный руководитель кафедры - Инесса Артамонова Фото: Юлия АНДРИЕНКО

И все последующие годы учебы я только убеждалась в этом. А потом пришла война. Часть преподавателей покинули Донецк, решив создать такой же университет, но только в Виннице. И вдруг оказалось, что можно вывезти документацию, печати, ключи от сайтов и бог знает, что еще, но только нельзя забрать дух филфака. Он тут, в этом старинном здании, которое еще помнит наших прабабушек юными смешливыми девчонками. И именно благодаря ему, этому духу, стала возможной борьба за существование и успешно пройденный главный экзамен на прочность, который сдавали и преподаватели, и студенты в 2014 году.

Один из выпускников кафедры - заместитель министра информации ДНР Артем Ольхин Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Это было время, когда учиться приходилось под залпы украинской артиллерии, в аудиториях звенели стекла от взрывов, преподаватели долгое время не получали зарплату, а студенты – стипендию, когда мы делились друг с другом гуманитаркой, а единение было доселе невиданным. Сколько насмешек и даже угроз сыпалось тем временем от бывших коллег на тех, кто не предал Донецкий национальный университет и не бросил студентов. Стоит вспомнить только петицию с предложением лишить научных званий всех преподавателей, оставшихся в ДонНУ.

Кафедра по-настоящему уникальна, ведь профессиям, которым обучают в ее стенах, больше нигде в Донецкой Народной Республике обучиться нельзя Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Вот тогда, только благодаря тому самому духу и выстояла кафедра, да и в целом университет. Сейчас сложно представить, каких сил руководству кафедры стоило организовать не только процесс обучения в военных условиях, но и защиту российских дипломов. А ту первую дорогу в Симферопольский университет имени Вернадского, где мы защищали свои дипломы, нам оплачивал первый Глава ДНР Александр Захарченко.

Проект "Фотосушка" - 16 лет в мгновениях памяти Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Абсолютно все, что делало тогда руководство кафедры, было сродни подвигу. Никто не мог поделиться подобным опытом, ибо его не было ни у кого. Но свершилось все. И кафедра не только выстояла, но и открыла новые направления подготовки, кроме журналистики, добавились телевидение, а также реклама и связи с общественностью. Планируется в будущем еще одно направление – медиакоммуникации. Более того, кафедра прошла аккредитацию, и студенты здесь теперь получают дипломы российского образца. А преподаватели проходят курсы повышения квалификации в МГУ. Фантастика, если задуматься! И это за такой короткий срок.

Поэтому в этот майский день встретить на филфаке всех, кто стал тогда родными не по крови, а по духу, было очень волнительно. Кафедру по-прежнему возглавляет профессор Инесса Артамонова, но в коллективе чувствуется молодое дыхание – очень многие ее выпускники сегодня работают там преподавателями.

Преподаватели кафедры Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Хочется пожелать кафедре журналистики много инициативных, талантливых студентов, которые в будущем станут мощной информационной силой Республики, а значит, гордостью университета. И сохранить тот дух, который помог нам тогда доказать свое право на жизнь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР проведут исторический тур по местам памяти и славы Великой Отечественной войны

Исторический тур для молодежи организовал Донецкий республиканский краеведческий музей (подробнее)