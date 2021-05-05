В ДНР проведут исторический тур по местам памяти и славы Великой Отечественной войны

Презентация исторического тура состоится 6 мая. Фото: Молодежный парламент

Донецкий республиканский краеведческий музей организовал для молодежи исторический тур «Дорогами воинской славы» по местам, связанным с событиями Великой Отечественной войны. Об этом журналистам рассказала заведующая отделом научно-просветительской работы музея Татьяна Фарафонова.

— 6 мая в 09:00 состоится презентация культурно-исторического тура для школьников и студенческой молодежи «Дорогами воинской славы», который призван познакомить юных жителей Республики с памятными местами и историей, связанной с событиями Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, — рассказала Татьяна Фарафонова.

Уточняется, что в тур входит посещение 11 памятных мест в различных населенных пунктах Республики. В том числе легендарная высота Саур-Могила, братская могила советских воинов в селе Дмитровка, где похоронена летчик-истребитель Лидия Литвяк, мемориальных комплекс в Макеевке и т.д.

Экспедиторами в этом туре будут научные сотрудники. Они расскажут о подвигах советского народа, боевых действиях и выдающихся личностях, а также покажут документальные фильмы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Программа мероприятий на День Победы 9 мая 2021 года в Донецке

Какая программа мероприятий на День Победы 9 мая 2021 года в Донецке ожидает жителей Республики (подробнее)