Коронавирус в ДНР, последние новости 1 мая 2021 года: За сутки зарегистрировано 209 заразившихся и 109 выздоровевших

В ДНР продолжают фиксировать прирост больных коронавирусной инфекцией Фото: Алексей БУЛАТОВ

За прошедшие сутки врачи диагностировали коронавирус у 209 человек. Кроме того, в указанный период 109 пациентов были выписаны из больничных учреждений с полным выздоровлением, 13 человек скончались. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения ДНР.

— 30 апреля проведено 394 исследования, из них выявлено 138 случаев заболевания (35%) и у 71 пациента диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, — говорится в сообщении. — Также по результатам проведенных 16 исследований с помощью экспресс-тестов было выявлено 8 пациентов, ранее переболевших коронавирусной инфекцией.

Таким образом, с начала пандемии на территории ДНР зарегистрированы 33570 случаев заболевания COVID-19, из них на лечении (стационарном и амбулаторном) находятся 4365 пациентов, выписаны 26664 человека, летальных случаев 2541. Также выявлено 1412 пациентов, ранее переболевших коронавирусом.

В праздничные дни министерство здравоохранения настоятельно рекомендует соблюдать профилактические меры и санитарно-гигиенические рекомендации. В местах массового скопления людей необходимо соблюдать социальную дистанцию, чаще пользоваться антисептиком для рук и надевать защитную маску.

Также продолжает свою работу горячая линия Минздрава – 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

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