С 1 мая Донецкая детская железная дорога имени Виктора Приклонского запускает движение фирменного поезда «Донецкие зори».

Детская железная дорога начнет работу с 1 мая. ФОТО: ДАН

- Сейчас проводится техническая ревизия, подготовка путевого хозяйства и проверка работы сигнализации, - сказали в мэрии Донецка.

Детская железная дорога будет работать с 1 мая в праздничные и выходные дни, с 10:30 до 15:30, перерыв с 12.30 до 13.30.

В мае пассажирский поезд «Донецкие зори» будет курсировать 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 и 30 числа.

Время отправления от станции Пионерская: 10.30, 11.15, 12.00, 13.30, 14.15, 15.00. Время в пути – 30 минут.

Стоимость билетов для детей от 2-х до 12-ти лет – 40 рублей. Для подростков и взрослых 60 рублей.

Для экскурсий по предварительной записи Детская железная дорога будет работать 7, 14, 21 и 28 мая.

Администрация Детской железной дороги обращает внимание, что наличие масок для пассажиров обязательно. Из – за угрозы коронавирусной инфекии вагоны будут заполняться только наполовину.

Кстати, в довоенное время в Центральном парке культуры и отдыха имени А. Щербакова работала Детская железная дорога имени Кирова. Но в Великую Отечественную войну дорогу разрушили, и так и не восстановили.

Донецкая Детская железная дорога появилась благодаря идее и настойчивости многолетнего руководителя Донецкой железной дороги — Виктора Васильевича Приклонского — и его друзей. «Я думаю, что затраты окупятся. На дороге огромный дефицит в кадрах, где-то 20 %. А тот, кто к „железке“ прикипел с детства, как правило, остается ей верен до конца», — говорил о необходимости создания такой дороги Приклонский .

Строительство началось 4 марта 1971 года и велось ударными темпами силами дончан и работников Донецкой железной дороги – настоящая комсомольская стройка.

А открыли ее 19 мая 1972 года в парке Ленинского комсомола.

Детская железная дорога имеет две станции: «Пионерская» и «Шахтерская».

Раньше была станция «Победа», открытая в 1986 году. Однако, в девяностые годы, ее закрыли. На предприятии ввели жесткий режим экономии, но тем не менее, от одной станции пришлось отказаться – ради того, чтобы сохранить а в принципе Детскую железную дорогу. А на месте «Победы» месте построили теннисные корты гостиницы «Виктория».

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