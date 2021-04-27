Коронавирус в ДНР, последние новости на 27 апреля 2021 года: За сутки 198 жителей Республики вылечились от COVID-19

В Республике продолжается иммунизация жителей российской вакциной от коронавируса «Спутник V» Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Коронавирусом в ДНР за минувшие сутки заболели 175 жителей. 11 человек умерли от опасной инфекции. За это время 198 жителей вылечились от COVID-19.

- Проведено 416 исследований, из них выявлен 121 случай заболевания (29,1 %) и у 54 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

Всего зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР – 32735. На лечении – стационарном и амбулаторном - сейчас находятся 4087 жителей. Общее число выписавшихся после излечения – 26160. Летальных случаев – 2488.

За сутки выявлено 134 случая пневмоний, на 91 случай больше, чем за предыдущий день. 100 человек госпитализированы. Всего на лечении 1413 пациентов с пневмониями, из них 627 на кислородной поддержке (+41 за сутки).

Также по результатам 33 исследований, проведенных с помощью экспресс-тестов, выявлено 26 человек, ранее переболевших коронавирусной инфекцией. Всего с 18 марта выявлено 1311 таких пациентов.

Тем временем, в Республике продолжается иммунизация жителей российской вакциной от коронавируса «Спутник V». Иммунизацию уже прошли военнослужащие, социальные работники. И ряд других категорий населения, которых выделили как приоритетные. Сейчас идет вакцинация всех желающих жителей, которые записались в очередь в Министерстве здравоохранения.

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