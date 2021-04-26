В Донецке почтили память погибших ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции

Жители Донецка возложили цветы к памятнику ликвидаторам Чернобыльской. Фото: общественное движение «Донецкая Республика»

Сегодня, 26 апреля, в центре Донецка прошел митинг, посвященный 35-летию Дня чернобыльской трагедии.

Жители Донецка возложили цветы к памятнику ликвидаторам Чернобыльской. Фото: общественное движение «Донецкая Республика»

— 35 лет назад произошла чудовищная катастрофа, и если бы не добровольцы, не ликвидаторы, которые потянулись практически со всей территории СССР, то последствия были бы гораздо-гораздо серьезнее. Добровольцы ценой своей жизни, ценой своего здоровья, данные опасности и угрозы постарались максимально минимизировать. Много добровольцев было из Донбасса, — отметил на митинге Глава ДНР Денис Пушилин.

Жители Донецка возложили цветы к памятнику ликвидаторам Чернобыльской. Фото: общественное движение «Донецкая Республика»

Участники митинга почтили минутой молчания всех тех, кто принимал участие в ликвидации аварии на Чернобыльской атомной энергостанции и не дожил до наших дней.

Жители Донецка возложили цветы к памятнику ликвидаторам Чернобыльской. Фото: общественное движение «Донецкая Республика»

После официальной части жители города возложили цветы у Памятного знака «Дончанам – жертвам Чернобыльской трагедии».

Жители Донецка возложили цветы к памятнику ликвидаторам Чернобыльской. Фото: общественное движение «Донецкая Республика»

Авария на Чернобыльской атомной станции произошла в ночь с 25 на 26 апреля 1986 года. Это крупнейшая в истории атомной энергетики и в целом человечества техногенная катастрофа. В ликвидации ее последствий участвовали более 600 тысяч советских граждан. Это были люди самых разных профессий со всех республик Советского Союза. Многие из них за свой героизм заплатили жизнями и здоровьем. В настоящее время в Донецке проживает порядка 2,5 тысяч ликвидаторов.

Жители Донецка возложили цветы к памятнику ликвидаторам Чернобыльской. Фото: общественное движение «Донецкая Республика»

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