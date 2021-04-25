Коронавирус в ДНР, последние новости на 25 апреля 2021 года: Лечение от Covid-19 в Республике продолжает 4121 житель

За все время коронавирус в ДНР диагностировали у 32 560 жителей Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики сообщили, что коронавирус в ДНР, по данным проведенных 24 апреля исследований, выявлен еще у 158 жителей.

- Проведено 355 исследований, из них выявлено 130 случаев заболевания и у 28 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - сообщили в Минздраве Республики.

За сутки поборовших ковидную инфекцию зафиксировано не было. Зарегистрировано 11 летальных случаев.

За все время коронавирусная инфекция в Донецкой Народной Республике была выявлена у 32 560 жителей. Из этого числа 25 962 человека вылечились. Зарегистрировано 2477 летальных случаев. Лечение продолжает 4121 пациент.

- Всего с 18 марта 2021 года выявлено 1285 пациентов, ранее переболевших Covid-19, - сказали в здравоохранительном ведомстве Республики.

Кроме этого, в Минздраве ДНР рассказали, что за сутки в Республике выявлено 80 случаев пневмоний.

- Из них госпитализировано 55 человек, - говорят в министерстве. - Всего на лечении 1392 пациентов с пневмониями, из них 608 на кислородной поддержке.

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