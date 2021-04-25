Политолог Владимир Корнилов: «Донбасс давно отстоял свое право на признание»

Владимир Корнилов считает, что давно пришло время признания Республик Фото: Юлия АНДРИЕНКО

С историком, политологом и публицистом Владимиром Корниловым мы встретились во время проведения в Донецке форума «Единство русских: защита прав и свобод», на который Владимир Владимирович приехал из Москвы.

- Владимир, тема форума звучит очень грандиозно. При этом форум проходил под саундтрек украинской артиллерии. Речь шла о спасении Донбасса или вообще о судьбе русских Украины? – спрашиваю гостя.

- Когда идет речь о глобальных планах, я всегда предлагаю начать с малого. Например, с признания ДНР и ЛНР, - предлагает Владимир Корнилов. - А затем начнем и весь русский мир объединять. Мы же понимаем, как это было с Абхазией и Осетией. Не было бы авантюры Саакашвили в 2008 году, они бы до сих пор, скорее всего, были бы в состоянии непризнанных республик. К сожалению, без масштабного наступления со стороны Украины Россия не будет вмешиваться. В кабинетах МИДа РФ больше всего опасаются обвинений в нарушении резолюций Совета безопасности ООН и, соответственно, Минских соглашений.

Но официальный Киев зря питает иллюзии, что Россия не вмешается в случае крупной провокации, при этом не стоит надеяться, что после этого Украине дадут откатиться на прежние позиции. О них потом можно будет только мечтать. Я очень надеюсь, что Донбасс станет частью России, я в это верю с 1991 года, с того самого декабрьского референдума. Но, в отличие от многих моих коллег, я не уверяю, что это произойдет завтра, как бы всем нам этого ни хотелось. Я боюсь давать ложные надежды. Потому что в итоге именно эти надежды, оказавшись нереализованными, убивают мечту.

В Донбассе за это время выросло целое поколение детей войны Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Хочется спросить, в связи с этим, термин «Новороссия» совсем исчез с повестки дня? И вспомнят ли о тех русских, которые сейчас живут на Украине, где их лишают не только истории, но и родного языка?

- Нет, термин этот не ушел. В 2014 году термин «Новороссия» был признан словом года по версии газеты «Financial Times». Но я несколько скептично отношусь к применению этого термина относительно Донбасса, который давно сложился как отдельный исторический регион. Все-таки центр Новороссии в Одессе, да, была Новороссийская губерния, куда входил и Донбасс. Но затем произошло расслоение: Новороссия – это более степная, сельская Украина, Причерноморье, а Донбасс создал пролетарскую промышленную конгломерацию. Новороссия не ушла с повестки дня. И в той же Одессе немало людей, которые с цветами будут встречать Россию, но все же это не Донбасс. Донбасс в этом плане более един. И несправедливы обвинения, что здесь не так встали в 2014 году. Особенно, когда эти обвинения звучат от крымчан, не переживших то, что пережил Донбасс. Они и не пережили это потому, что Донбасс прикрыл собой Крым.

Но бороться за русских Украины необходимо. Вот только порой, погнавшись за журавлем в небе, мы можем упустить синичку из ладони. На форуме я слышал призыв признать всю русскую Украину. А я предлагаю услышать прежде всего Донбасс. Он уже борется и заслужил, чтобы его не включали, хоть чучелом, хоть тушкой, в любой будущий проект Украина. Давайте сначала решим вопрос обеспечения мира и процветания жителей ДНР и ЛНР. Эти люди за семь лет отстояли свое право на признание. Я вам, как историк, приведу аналогию. Сто лет назад советские войска вышибали деникинцев, махновцев, петлюровцев и вперед – в победе мировой революции. А Донбасс потеряли, практически, без боя. Вот пример, когда, замахнувшись на слишком глобальные темы, мы теряли то, что уже было нашим. Поэтому, давайте решим вопрос Донбасса, а затем будем ставить цели уровня мировой революции.

Восстановим все быстро. Главное, чтобы окончилась война Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Насколько в России понимают стратегическую важность нашего региона? Часто слышим, что Крым был действительно важен России, а Донбасс – это другое.

- К сожалению, многие в РФ не воспринимают этот конфликт в Донбассе, как войну за Россию. Вы не поверите, когда в СМИ началась вся эта эйфория-истерия вокруг, якобы, движения российских войск, многие обыватели там, в России, у меня спрашивали: «А война будет?» Когда же я им отвечал, что война идет уже семь лет, они мне заявляли, что это далеко. Они не осознают, что это рядом и что, в Донбассе идет война не за Донбасс, а за Россию. Вот на этом форуме Денис Пушилин сказал, что Донбасс создал первую линию обороны. Но в России важно понимать, что она же - и последняя, что отступать некуда, что, да, в Донбассе передовые рубежи битвы, но они же и последние. К сожалению, очень многие в России этого не понимают. Кроме того, как бы нам не хотелось, чтобы все конфликты решались дипломатическим путем, но самый дипломатический, это когда в мае 45-го наши воины расписались на Рейхстаге.

Конечно, военный сценарий возможен, но не неизбежен. И, когда горячие головы призывают к нему, я всегда прошу подумать, сколько тысяч мирных жителей погибнут в результате него. Кто за это будет отвечать? Вот вчера перед нами на форуме выступали женщины – одна, потерявшая ногу, другая, у которой разрушило дом снарядом. А я смотрел на реакцию московских гостей. Одно дело об этом по телевизору слышать, другое – убедиться воочию. Они были потрясены.

Идею Донбасса в составе России Корнилов предложил одним из первых, еще в 1991 году Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Если все же долгожданное признание Республик произойдет, каким вы видите положение Донбасса? Будет ли он в будущем полноценным регионом России или бедным родственником?

- Если когда-то Донбасс станет частью РФ, то он будет ее полноправным членом. Здесь все будет восстановлено: и бытовая инфраструктура, и гражданская, и транспортная, и логистическая. Но, повторюсь, я не говорю, что это будет скоро. Возможно, кому-то я покажусь пессимистом. Но я не пессимист, я занимаюсь этой темой уже длительное время и, скажу вам, вода камень точит. Придет время, когда паспорта ДНР и РФ сольются в один паспорт. Не нужно будет пересекать границы, но нужно не обещать, а постепенно идти к этому.

- Когда вы говорите о признании ДНР и ЛНР, то о каких границах идет речь? И вернем ли мы Мариуполь со Славянском?

- Глава ДНР Денис Пушилин заявил на этом форуме о восстановлении границ Республик. На Украине сразу возмутились: как так? А как он может не заявить, если есть Конституция ДНР и ЛНР, в которой говорится об этих границах вполне определенно: это административные границы Донецкой и Луганской областей на 7 апреля 2014 года? Но каким способом их вернуть – это другой вопрос. Я всегда говорю о дипломатически-правовом варианте. Но сначала должно произойти признание ДНР и ЛНР со стороны России. И я вам приведу примеры, когда идет признание, это не значит, что идет признание границ. Дальше идет демаркация и делимитация границ (определение государственной границы с описанием её прохождения и нанесением на карту в соответствии с заключённым договором – авт.), переговоры уже признанных Республик с Украиной. Главное - Россия должна признать сам факт существования Республик. А дальше уже - путь переговоров.

- Многие были разочарованы отсутствием упоминания Донбасса в недавнем послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Вы относитесь к их числу?

- Ну, почему же не упоминался? Красные линии, которые в России будут определять сами, отсыл к Киплингу и сравнению Табаки и Шерхана, а также обещание ответа. На мой взгляд, нужно было еще и бандерлогов упомянуть, тогда бы все предельно стало ясно. Примерно я понимал, что будет в этом послании и также понимал, что многое менялось в ходе подготовки к нему. Путин очень серьезно подходит к таким речам, обязательно обсуждается каждый тезис с руководителями профильных ведомств, финальная часть обсуждается уже со всеми одновременно. Думаю, был вариант и на случай эскалации со стороны Украины и США. И Путин своей цели достиг. Конечно, если бы эту речь готовил я, то упомянул бы Донбасс напрямую, чтобы поддержать его жителей.

Журналиста «Комсомолки» Владимир угостил коктейлем «ДНР». Признаюсь - вкусно! Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Кстати, если говорить о защите прав русских, то не пора ли открыть границы? Ведь у нас они закрыты не только с Украиной, но и между ДНР и ЛНР.

- Я считаю, что нужно открывать границы, но учитывая эпидемиологическую ситуацию на Украине. Когда я вчера слушал на форуме речи о единстве русского мира, об объединении Донбасса с Россией, то задавался вопросом, почему же не начать с себя и не открыть границы между ДНР и ЛНР. Для меня раньше дикостью было наличие там таможни, а теперь дикость – границы, которые закрыты больше года. Это часть гуманитарной катастрофы. Мои родственники из Алчевска должны добираться к родным в Донецк, пересекая две границы с Россией. Это что вообще такое? А главное, получить адекватное объяснение - для чего это и кому это надо, я до сих пор не могу. О каком единстве русского мира можно говорить, если мы не можем обеспечить единство между ДНР и ЛНР? Вот с этого и нужно начинать.

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