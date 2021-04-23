Главная линия обороны проходит в сердцах нового поколения: Ветераны батальона «Восток» встретились со студентами технического университета Донецка

Рядом с нами живые легенды - бойцы, которые вышли на защиту Донбасса в 2014 году Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Порой приходит мысль, что когда-нибудь события нынешних дней в Донбассе станут далекой историей, а люди, участвовавшие в них, уйдут в небытие, как ушли практически все ветераны Великой Отечественной войны. Поговорить бы сейчас с моим дедом, расспросить о тех днях, да уже никак. А ведь когда-то казалось, что он будет всегда и все успеется.

Поэтому, когда рядом с тобой в зале находятся ветераны этой войны – бойцы батальона «Восток», понимаешь, как тебе повезло быть рядом с историей. Встречу в Донецком техническом университете провели накануне годовщины создания батальона, который отмечает свой день рождения 6 мая и в 2014 году начинался с бригады «Восток».

Рядом с нами живые легенды - бойцы, которые вышли на защиту Донбасса в 2014 году Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Мероприятие это было организовано специально для студентов, а мне с горечью вспомнились слова знакомого преподавателя, что немало молодежи в вузах - поклонники Навального, а большинство подрастающего поколения вообще – аполитичны. Причиной он назвал формализм, с которым подходят у нас ко всему, когда главным становится красиво возложить цветочки и постоять с флагами под камерами телеканалов, а за всем этим теряется суть события. При этом наши противники давно поняли, что самая главная линия обороны проходит не в окопах и траншеях, а в душах молодого поколения.

Речь на встрече пошла об обороне символичной для Донбасса высоты – Саур Могилы.

- Война не окончена, возможно, она только начинается и поэтому мы обязаны помнить, во имя чего поднялся народ Донбасса. А то доходит до смешного, ребята из Снежного понятия не имеют, что происходило на Саур Могиле в 2014 году. А ведь среди тех, кто оборонял эту высоту, сегодня в зале находятся несколько выпускников нашего вуза, - рассказал инициатор встречи - Александр Седых, заведующий кафедрой «Геоинформатика, геодезия и землеустройство».

Память должна быть живой Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Обычные парни, у которых были вполне мирные профессии, в 2014 году не испугались, не сбежали, а встали в ряды ополчения. Как когда-то, в 41-ом, поступили их деды. И понимаешь, что благодаря закалке этих советских людей в целом и выстоял Донбасс и до сих пор стоит. А выстоит ли новое поколение?

- Никто из нас не знает, на что способен он сам в критический момент. Самый обычный невыразительный человек может оказаться героем и наоборот. Все вы родились после развала Советского Союза, в стране, которая отпочковалась от великой державы и попыталась построить свой собственный путь, - обратился к студентам основатель батальона «Восток» Александр Ходаковский. - К сожалению, это был путь в никуда. Но старшее поколение еще помнит чувство гордости за свою великую страну, которая входила в тройку стран-лидеров. И в 2014 году Донбасс не просто выступил против событий в Киеве и государственного переворота. Нет. Это было время надежды повернуть вспять то, что в 1991 году, против нашей воли, свершилось в Беловежской пуще. Те трагические события стали не просто юридическим или историческим фактом, а личной драмой каждого. Именно это руководило людьми в 2014 году. Малыми силами, на небольшой территории, не располагая никакими ресурсами, без собственной армии мы дерзнули осуществить большую мечту. Да, путь этот - непростой, но, в конце концов, мы достигнем своей цели. Я понимаю, что донести важность этого до вашего поколения так, чтобы мои слова пустили корни и дали свои плоды, сложно, почти невозможно. Тут и разница в возрасте, и в опыте, и в мировосприятии колоссальная. Но верю, что это время придет. Вы не слабее нас, вы тоже себя найдете и проявите в нужный момент. И примите от нас ту непростую ношу, которую мы сейчас несем на своих плечах.

Александру Сергеевичу удалось завоевать внимание аудитории Фото: Юлия АНДРИЕНКО

А затем перед студентами выступили участники тех страшных событий, чьи имена давно стали легендами.

После был показан фильм «Саур Могила. Неоконченная война», в котором история героической высоты прослеживалась от времен Великой Отечественной, когда бои за нее шли с гитлеровской армией и до новой войны с украинскими фашистами.

И война эта была не столько за высоту, сколько за память. А участвовали в ней не только ополченцы и украинская армия, но и те, кому был установлен монумент славы еще в советские времен. Снаряды украинской армии не оставили места живого от этого памятника, словно пытаясь еще раз убить тех, кто погиб здесь в 43-ем.

Олег Ветер Фото: Юлия АНДРИЕНКО

А в финале вечера выступил ветеран «Востока», бард - Олег Ветер, который пишет песни не только на свои стихи, но и на слова ополченцев, а также своего боевого командира Александра Ходаковского. Именно они мне запомнились в одной из песен: «Придет пора и выйдут на поля не танки, трактора пахать и сеять и от морщин избавится земля, разгладив на лице своем траншеи». Будем верить – придет. И новое поколение сможет удержать то, за что гибли сначала их деды, а затем и отцы. Не забудут и не предадут.

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