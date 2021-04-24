Коронавирус в ДНР, последние новости на 24 апреля 2021 года: в больницы госпитализированы 108 заболевших

За минувшие сутки в больницы обратились 122 пациента с пневмонией Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

За минувшие сутки медики Республики диагностировали 219 новых случаев заражения жителей коронавирусной инфекцией, 12 человек скончались. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения ДНР.

- Провели еще 469 исследований, в ходе которых выявили 183 новых случаев заболевания, а у 36 пациентов диагноз подтвердили клинико-эпидемиологическим путем, - рассказали в ведомстве.

В Минздраве уточнили, что за минувшие сутки в больницы обратились 122 пациента с пневмонией, из них 108 человек были госпитализированы.

Таким образом, на сегодняшний день в Республике зарегистрированы 32 402 случая заражения населения COVID-19. Продолжают лечиться 3 974 больных, на поправку пошли 25 962 человека. Общее количество смертей от COVID-19 в ДНР составило 2 466.

Медики продолжают выявлять также и тех, кто переболел коронавирусной инфекцией раньше. По результатам экспресс-тестов они обнаружили за сутки двое таких человек.

Напомним, жители Донецкой и Луганской Народных Республик могут не сдавать тест на коронавирусную инфекцию при въезде в Российскую Федерацию. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Теперь при въезде в Россию жителям республик необязательно сдавать тест на коронавирус Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Положения указанных распоряжений Правительства Российской Федерации не применяются в отношении граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей, при наличии паспорта гражданина Российской Федерации и граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей, - рассказали в ведомстве.

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