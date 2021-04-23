Коронавирус в ДНР, последние новости на 23 апреля 2021 года: За все время в Республике Covid-19 побороли почти 26 тысяч человек

В ДНР за сутки выявили 38 пациентов, ранее переболевших вирусом коронавирусной инфекцией Фото: Алексей БУЛАТОВ

За все время коронавирус в ДНР выявили у 32 183 человек.

- За 22 апреля проведено 436 исследований, из них выявлено 132 случая заболевания и у 41 пациента диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - сообщили в Министерстве здравоохранения ДНР.

На сегодня на лечении (стационарном и амбулаторном) находятся 3919 пациентов, выписаны – 25 817 человек, летальных случаев – 2454.

Минздрав напоминает: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

Сложной остается ситуация с заболеваемостью воспалением легких.

- За сутки выявлено 113 случаев пневмоний, на 1 случай больше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализирован 89. Всего на лечении 1318 пациентов с пневмониями, из них 621 - на кислородной поддержке (плюс 26 за сутки), - говорится сообщении.

Также по результатам проведенных 81 исследования с помощью экспресс-тестов было выявлено 38 пациентов, ранее переболевших коронавирусной инфекцией. Всего с 18 марта 2021 года выявлено 1283 пациента, ранее переболевший COVID-19.

Всего в мире на утро 23 апреля 145 344 051 подтвержденных заболевших COVID-19 (плюс 900 278 за сутки).

Министерство здравоохранения ДНР напоминает: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

В Республике работает горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

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