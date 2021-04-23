100 лет ДонНТУ: Как донецкие студенты строили в старой Юзовке современный город

Парк Щербакова вначале он носил имя Павла Постышева. Фото: из архива автора

Донецкий национальный технический университет (тогда он назывался Донецкий горный техникум) – стал первым высшим учебным заведением Донбасса. Из его стен вышли многие знаменитости Донецка – как угольные генералы, так и деятели культуры и искусств.

Политехникум был создан в мае 1921 года в Юзовке (ныне Донецк), едва закончилась кровопролитная гражданская война. Для выживания молодой советской державы нужно было срочно восстанавливать угледобычу и металлургию. А для этого крайне нужны были инженерно-технические кадры, ведь многие специалисты эмигрировали или погибли.

Решать этот насущный вопрос приходилось в самые кратчайшие сроки, преодолевая голод, холод, эпидемии и кучу других всевозможных трудностей. Горный техникум выпустил первых инженеров-механиков только в 1926 году.

Инженеры помогали Юзовке стать современным городом

В двадцатых Юзовка, в 1924 году переименованная в Сталино, была отнюдь не романтическим местом - здесь отсутствовали водопровод, канализация, общественный транспорт, улицы и тротуары были не вымощены, повсюду грязь осенью и весной и пыль летом.

Первый трамвай в Сталино. Из архива автора.

Студенты и преподаватели открывшегося молодого вуза по просьбе местных властей участвовали в решении этих проблем. Они проводили геодезическую съемку, составляли топографический план, проектировали водопровод и трамвайную линию, помогали в газификации коксовым (а не природным, как сейчас) газом жилых домов. Близость к меткомбинату давала свои преимущества – пусть воздух ужасен, но образующийся при производстве кокса горючий газ можно использовать для нужд населения.

О них не раз писали в те годы местные газеты и вузовский журнал «Артемовец», отдельные экземпляры которого, к счастью, сохранились до нашего времени.

Развитие Сталино упиралось в топографию

В далеком 1925-м г. Сталино не имел еще топографической карты, без которой невозможно развитие и благоустройство. Весной этого же года городской коммунхоз решил приступить к геодезическим съемкам и составлению четкого топографического плана города, поручив проведение данных работ горному техникуму. И уже летом силами группы студентов, которую возглавлял доцент Е.А. Фунт при прямом участии профессора А.М. Первушина, составление плана было завершено, и он стал основой для многих проектируемых объектов.

Впоследствии специалистов горного техникума стали постоянно привлекать для решения многих геодезических вопросов. Они участвовали в строительстве газопровода на заводе «Победит», занимались выбором площадок для строительства новых корпусов своего вуза, сооружений металлургического завода и ряда других ответственных объектов.

Пуск первого трамвая в Сталино в декабре 1927 г.

А у нас водопровод, вот!

Вплоть до 1928 года в Сталино очень скверно обстояло дело со снабжением населения питьевой водой. К тому же она была необычайно высокой жесткости – содержала много солей. Как известно, употребление такой воды негативно влияет на человеческий организм, приводя к нарушениям в работе органов пищеварения и сердечно-сосудистой системы. Не подходила она и для паровых и водонагревательных котлов.

Летом 1925 года Сталинский горкоммунхоз начал бурение артезианских скважин в окрестностях города, главным образом к северу до водораздела у железнодорожной станции Ясиноватая. Было намечено в следующем году заложить ряд скважин в совхозе «Лагеря» и, в случае обнаружения достаточных запасов воды, начать ее по водоводам подавать в центральную часть Сталино. Попутно велись наблюдения по подаче воды из пробуренных скважин в пойме реки Кальмиус.

«Лагеря» надежд не оправдали, начали буриться скважины за селом Александровка. Анализ этой воды показал, что ее жесткость вдвое ниже той, что многие годы поступала в Сталино.

1 июля 1926 года проект водопровода был завершен и сдан коммунхозу. А весной следующего года начались постройка водозаборной станции, укладка труб и другие работы. В апреле 1928 года вода была подана жителям Сталино, и ее потребление увеличивалось вместе с ростом населения индустриального центра.

От завода до вокзала – на трамвае

Бурное развитие промышленности Донбасса наконец-то подтолкнуло местные власти обзавестись общественным транспортом. Ведь до того, как 15 июня 1928 года был пущен первый трамвай по маршруту металлургический завод – вокзал, добраться туда можно было либо пешком за пару часов, либо на извозчике. Правда, по заводской железнодорожной ветке от станции Бальфуровка (район нынешнего цирка «Космос») до вокзала курсировал рабочий поезд, но ходил он всего четыре раза в сутки.

По договору со Сталинским окружным отделом местного хозяйства в мае 1926 года студенты Донецкого горного института приступили к строительству трамвайной линии. Объем предстоящих земляных работ впечатлял – 254 000 м³, общая длина путей – 21 км.

Сталино газифицируется. Из архива автора.

Сначала были проложены только пути, вагоны и все необходимое пришло с задержками. В декабре 1927 года построенная и испытанная паровозами серии Э-Х линия была сдана городскому коммунхозу. В это же время по линии началось пассажирское и грузовое движение.

Как сообщает «Полная история Донецка», вначале трамваи отправлялись от местной больницы до вокзала и обратно, но к концу 1928-го маршрут был продлен еще на 3 км, и они стали ходить от металлургического завода. Первоначально в эксплуатации находилось всего четыре трамвая по два вагона в каждом, которые делали четыре остановки. Проезд по всему маршруту обходился в 25 копеек, депо располагалось на месте нынешнего здания музыкально-драматического театра, а сам трамвайный парк находился на месте пятизвездочного отеля «Донбасс Палас».

В первой половине 1930-х преподаватели, сотрудники и студенты ДИИ приняли активное участие в закладке Центрального парка культуры и отдыха, а также в газификации Сталино. Один из студенческих дипломных проектов, выполненный под руководством профессора И.Е. Коробчанского, стал основой для газификации областного центра, а затем Макеевки, Мариуполя и Ворошиловграда.

Так что вклад первого в Донбассе вуза в превращение будущего Донецка в современный город был огромен.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Главы ДНР и ЛНР предложили Владимиру Зеленскому встречу на линии соприкосновения в Донбассе

Если у президента Украины не хватит смелости встретиться на линии соприкосновения, Денис Пушилин и Леонид Пасечник готовы к дебатам в онлайн-формате (подробнее)