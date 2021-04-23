Как майские праздники учтут в отпусках работников ДНР

В майские праздники дончане стараются взять на работе часть отпуска, чтобы полноценно отдохнуть
Фото: Юрий СОБОЛЕВ
Впереди длинные майские праздники. И у многих дончан, желающих пойти в отпуск, возник закономерный вопрос: как будут исчисляться дни отпуска, праздники и переносы рабочих дней? Поэтому в Министерстве труда и социальной политики Республики разъяснили существующий порядок.
Прежде всего, следует знать, что при исчислении продолжительности отпусков, в которые будут входить праздничные или нерабочие дни, применяются статьи 10 и 20-1 Закона «Об отпусках».
Как известно, продолжительность ежегодных оплачиваемых отпусков работников исчисляется в календарных днях. Праздничные дни, приходящиеся на период таких отпусков, в число календарных дней для исчисления не включаются. Таким образом, в число календарных дней отпуска не включаются следующие праздничные дни в ДНР:
1 января – Новый год;
7 января – Рождество Христово;
23 февраля – День защитника Отечества;
8 марта – Международный женский день;
1 мая – Праздник весны и труда;
9 мая – День Победы;
11 мая – День Донецкой Народной Республики (День Республики);
12 июня – День России;
4 ноября – День народного единства.
В то же время в число календарных дней отпуска включаются нерабочие дни религиозных праздников: Светлое Христово Воскресенье (Пасха) и Святой Троицы (Троица).
Иная ситуация с дополнительным оплачиваемым отпуском работникам, которые имеют детей (статья 20-1 Закона об отпусках). Этот отпуск предоставляется один раз в календарном году продолжительностью 10 календарных дней без учета праздничных и нерабочих дней. Таким образом, число календарных дней не включаются все уже названные праздничные дни, а также нерабочие дни – Пасха и Троица.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Ботаническом саду расцвели ивы, высаженные в честь 95-летия «Комсомолки»
Почти год назад наша редакция вместе с сотрудниками Ботсада дали начало Набережной в одном из самых красивых мест города (подробнее)