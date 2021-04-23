Как майские праздники учтут в отпусках работников ДНР

В майские праздники дончане стараются взять на работе часть отпуска, чтобы полноценно отдохнуть Фото: Юрий СОБОЛЕВ

Впереди длинные майские праздники. И у многих дончан, желающих пойти в отпуск, возник закономерный вопрос: как будут исчисляться дни отпуска, праздники и переносы рабочих дней? Поэтому в Министерстве труда и социальной политики Республики разъяснили существующий порядок.

Прежде всего, следует знать, что при исчислении продолжительности отпусков, в которые будут входить праздничные или нерабочие дни, применяются статьи 10 и 20-1 Закона «Об отпусках».

Как известно, продолжительность ежегодных оплачиваемых отпусков работников исчисляется в календарных днях. Праздничные дни, приходящиеся на период таких отпусков, в число календарных дней для исчисления не включаются. Таким образом, в число календарных дней отпуска не включаются следующие праздничные дни в ДНР:

1 января – Новый год;

7 января – Рождество Христово;

23 февраля – День защитника Отечества;

8 марта – Международный женский день;

1 мая – Праздник весны и труда;

9 мая – День Победы;

11 мая – День Донецкой Народной Республики (День Республики);

12 июня – День России;

4 ноября – День народного единства.

В то же время в число календарных дней отпуска включаются нерабочие дни религиозных праздников: Светлое Христово Воскресенье (Пасха) и Святой Троицы (Троица).

Иная ситуация с дополнительным оплачиваемым отпуском работникам, которые имеют детей (статья 20-1 Закона об отпусках). Этот отпуск предоставляется один раз в календарном году продолжительностью 10 календарных дней без учета праздничных и нерабочих дней. Таким образом, число календарных дней не включаются все уже названные праздничные дни, а также нерабочие дни – Пасха и Троица.

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