Коронавирус в ДНР, последние новости на 22 апреля 2021 года: За сутки 335 жителей Республики вылечились от COVID-19

В ДНР продолжается иммунизация жителей российской вакциной от коронавируса «Спутник V» Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Коронавирусом в ДНР за минувшие сутки заболели 189 жителей. 13 человек умерли от опасной инфекции. За это время 335 жителей вылечились от COVID-19.

- Проведено 538 исследований, из них выявлено 144 случая заболевания (26,8 %) и у 45 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

Всего зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР – 32010. На лечении – стационарном и амбулаторном - сейчас находятся 3935 жителей. Общее число выписавшихся после излечения – 25635. Летальных случаев – 2440.

За сутки выявлено 112 случаев пневмоний, на 9 случаев меньше, чем за предыдущий день. 84 человека госпитализированы. Всего на лечении 1296 пациентов с пневмониями, из них 574 на кислородной поддержке (+34 за сутки).

Также по результатам 58 исследований, проведенных с помощью экспресс-тестов, выявлено 26 человек, ранее переболевших коронавирусной инфекцией. Всего с 18 марта выявлено 1245 таких пациента.

Тем временем, в Республике продолжается иммунизация жителей российской вакциной от коронавируса «Спутник V». Иммунизацию уже полностью прошли военнослужащие, социальные работники. И ряд других категорий населения, которых выделили как приоритетные. Сейчас идет вакцинация всех желающих жителей, которые записались в очередь в Министерстве здравоохранения.

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