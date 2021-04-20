Коронавирус в ДНР, последние новости на 20 апреля 2021 года: За сутки зарегистрировано 232 заразившихся и 342 выздоровевших

За все время коронавирус в ДНР выявили у 31 637 жителей Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики сообщили, что коронавирус в ДНР, по данным проведенных 19 апреля исследований, выявлен еще у 232 жителей.

- Проведено 611 исследований, из них выявлен 171 случай заболевания и у 61 пациента диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - сообщили в Минздраве Республики.

Отмечается, что за сутки ковидную инфекцию побороли 342 человека. Зарегистрировано 13 летальных случаев.

- Также по результатам проведенных 63 исследований с помощью экспресс-тестов было выявлено 38 пациентов, ранее переболевших коронавирусной инфекцией. Всего с 18 марта 2021 года выявлено 1150 пациентов, ранее переболевших Covid-19, - рассказали в здравоохранительном ведомстве ДНР.

За все время коронавирусная инфекция в Донецкой Народной Республике была выявлена у 31 637 жителей. Из этого числа 24 633 человека вылечились. Зарегистрировано 2413 летальных случаев. Лечение продолжает 4591 пациент.

Кроме этого, в Минздраве ДНР рассказали, за сутки выявлено 104 случая пневмоний. Это на 47 случаев больше, чем за прошедшие сутки.

Продолжает свою работу горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

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