Коронавирус в ДНР, последние новости на 18 апреля 2021 года: За все время Covid-19 выявили у 31 405 человек

За время пандемии выздоровели от ковида 24 291 пациент Фото: Алексей БУЛАТОВ

За все время коронавирус в ДНР выявили у 31 405 человек.

- За последние сутки в ДНР проведено 238 исследований, из них выявлено 90 случаев заболевания, и у 62 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - говорится в сообщении Министерства здравоохранения.

За это же время от коронавируса в ДНР умерли 11 человек. Кроме того, по результатам 87 экспресс-тестов за сутки определены 39 человек, которые ранее перенесли вирус.

На сегодня в Республике лечение от ковида (стационарное и амбулаторное) продолжают 4714, выписан - 24 291, умерли 2400 человек.

Министерство здравоохранения ДНР напоминает: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

В Республике работает горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

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