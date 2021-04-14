Коронавирус в ДНР, последние новости на 14 апреля 2021 года: Болезнь побороли еще 243 человека

Исследования показали, что 49 человек переболели коронавирусом раньше Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

За минувшие сутки медики диагностировали 97 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в ДНР. Такие данные привели в Министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

- Были проведены 248 исследований, в ходе которых выявлены 56 случаев заболевания, а у 41 пациента диагноз «COVID-19» врачи установили клинико-эпидемиологическим путем, - рассказали в ведомстве.

В Минздраве уточнили, что за указанный период 243 пациента выписались из больниц после выздоровления, а вот 11 пациентов не смогли побороть болезнь и скончались.

В общей сложности, с начала пандемии в Республике были подтверждены 30 732 случая коронавируса. На лечении находятся 5 779 пациентов, пошли на поправку 22 597 человек, умерли от болезни 2 356 жителей ДНР.

Новых пациентов помогают выявлять и экспресс-тесты. По итогам 202 таких исследований обнаружены 49 человек, которые переболели коронавирусом раньше.

Министерство здравоохранения ДНР напоминает о важности соблюдения противоэпидемиологических мер в людных местах. Жителям рекомендуют соблюдать социальную дистанцию, проветривать помещения, чаще мыть руки, избегать мест скопления людей и носить защитную маску.

Медики просят жителей поберечь себя и избегать мест большого скопления людей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По интересующим вопросам обращайтесь на горячую линию Минздрава - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

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