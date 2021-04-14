Украина способна решить вопрос получения пенсий жителями Республик Донбасса. Только станет ли?

На старости лет людей лишили их законных выплат Фото: Юлия АНДРИЕНКО

У Киева есть все возможности для того, чтобы решить вопрос получения пенсий и социальных выплат жителями Донбасса. Об этом сообщила пресс-секретарь делегации Луганской Народной Республики в Контактной группе Мария Ковшарь.

Она уточнила, что данный вопрос рассматривался на очередном видеозаседании Минской подгруппы, где обсуждалось предложение, с которым выступила украинская сторона. Напомним, ранее представители Киева предложили создать на пунктах пропуска в Донбассе так называемые «зеленые коридоры», через которые пенсионеры и маломобильные граждане якобы смогут пройти вне очереди, получить свои выплаты и вернуться домой. Помощь в этом им должны будут оказать работники Красного Креста.

Но такой вариант - скорее, утопия, нежели реальность, считают в самой международной организации. На заседании Контактной группы представители МККК объяснили, что организовать ежемесячные поездки для 120 тысяч маломобильных граждан, проживающих в республиках, на территорию Украины они физически не в силах.

- При этом решить проблему маломобильных пенсионеров можно, для этого необходимо внести изменения в украинское законодательство. Если украинская сторона готова на такой шаг, - подчеркнула Ковшарь.

Многие старики выживают только благодаря помощи волонтеров Фото: Юлия АНДРИЕНКО

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