Тысячи донецких детей сделали поделки к 60-летию полета в космос Юрия Гагарина

В начале мая в Москве откроется необычная выставка работ детей из ДНР. Фото: ДонРЭНЦ

В начале мая в Москве откроется необычная выставка работ детей из ДНР, созданных к 60-летию полета в космос Юрия Гагарина и 100-летию со Дня рождения космонавта из Донбасса Георгия Берегового. Пятый год все желающие мальчишки и девчонки Донецкой Народной Республики участвуют во Всероссийском экологическом форуме «Зеленая планета».

Дети нарисовали космонавта из Донбасса Георгия Берегового, дважды Героя Советского Союза. Единственного, кто удостоен первой звезды Героя за Великую Отечественную войну, а второй - за полет в космос. Фото: ДонРЭНЦ

- В этот раз они из вторсырья создавали космические костюмы и арт-объекты. На конкурс поступило много рисунков на тему «Космос». Дети творили не только красками и карандашами, но и использовали редкие техники и приемы: спрей-арт, метод набрызга, рисование поролоном и пищевой пленкой, - рассказала «КП» заведующая отделом экологии Донецкой станции юннатов - республиканского эколого-натуралистического центра Юлия Маевская.

Еще ребята представили свои сказки, стихотворения, эссе на тему «Близкий и далекий космос», видеоролики о космосе и космических явлениях.

Солистки студии «Арт-мода» Дворца детского и юношеского творчества Докучаевска сделали своими руками космические наряды из вторсырья.Фото: ДонРЭНЦ

В семи номинациях форума приняло участие рекордное число детей – больше двух с половиной тысяч возрастом от 3 до 17 лет из Донецка, Амвросиевки, Горловки, Дебальцево, Докучаевска, Ждановки, Енакиево, Иловайска, Кировского, Макеевки, Снежного, Тореза, Харцызска, Шахтерска, Ясиноватой, а также Амвросиевского, Старобешевского, Тельмановского и Новоазовского районов.

Гран-при республиканского этапа конкурса «Зеленая планета» получила 10-классница из Горловки Ярослава Зеренкова. Она смастерила инопланетянина из целлофановых пакетов выше себя ростом. С помощью техники папье-маше «зеленый человечек» получился обаятельным, как в мультфильмах про инопланетян.

Ярослава Зеренкова делала «зеленого человечка» несколько месяцев – результат превзошел ожидания. Инопланетянин принес горловской школьнице главную награду конкурса. Фото: ДонРЭНЦ

Лучшие работы ребят перед отправкой в Москву оцифруют и будут экспонировать в Донецком планетарии перед началом каждого сеанса.

СПРАВКА «КП»

Станция юннатов до войны находилась в поселке Пески, что недалеко от Донецка. В 2014 году украинская артиллерия не оставила от ее здания камня на камне, да и сами Пески оказались на украинской стороне. В 2015 году станцию юннатов приютили в центре Донецка, и теперь она называется Донецкий эколого-натуралистический центр. Сейчас в школах Республики работают около 60 бесплатных кружков эколого-натуралистического центра: от экодизайна до аквариумистики.

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