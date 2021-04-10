Коронавирус в ДНР, последние новости на 10 апреля 2021 года: За сутки заразились 211 жителей, выздоровели 108

За все время коронавирус в ДНР выявлен у 30 457 жителей Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики сообщили, что по данным, проведенных 9 апреля, исследований – коронавирус в ДНР выявлен еще у 211 жителей.

- Проведено 425 исследований, из них выявлено 159 случаев заболевания и у 52 пациентов диагноз Covid-19 установлен клинико-эпидемиологически, - говорится в сообщении Минздрава Республики.

Отмечается, что за сутки от коронавирусной инфекции выздоровели 108 жителей Республики. Зарегистрировано десять летальных случаев.

- Также по результатам проведенных 52 исследований с помощью экспресс-тестов было выявлено 23 пациента, ранее переболевших коронавирусной инфекцией. Всего с 18 марта 2021 года выявлено 850 пациентов, ранее переболевший Covid-19, - сказали в министерстве здравоохранения.

По данным здравоохранительного ведомства ДНР, за все время коронавирусная инфекция в Донецкой Народной Республике была диагностирована у 30 457 жителей. Из этого числа – 21 774 человека выздоровели. Зарегистрировано 2324 летальных случаев. Лечение продолжают – 6359 пациентов.

Кроме этого, в министерстве здравоохранения Республики сообщили, что за сутки выявлено 76 случаев пневмоний. Это на 25 случаев меньше, чем за прошедшие сутки.

- Из них госпитализирован 63, - говорят в ведомстве. - Всего на лечении 1097 пациентов с пневмониями, из них 527 на кислородной.

Продолжает свою работу горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

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