Заявление НМ ДНР: В ходе скоротечного боя военнослужащие ВСУ отступили на свои позиции

Украинское командование уже вторые сутки скрывает гибель своего военнослужащего. Фото: Штаб ООС

Народная милиция Донецкой Народной Республики пресекла попытку украинской диверсионной группы провести разведку вблизи рубежей ДНР в районе поселка Шумы под Горловкой. Инцидент произошел 4 апреля. Об этом заявили в оборонном ведомстве государства.

- Противником была предпринята попытка проведения разведки минно-взрывных заграждений перед нашими позициями в районе населенного пункта Шумы, - говорится в заявлении.

Отмечается, что военнослужащие ДНР были вынуждены применить штатное вооружение, не запрещенное Минскими договоренностями.

- В ходе скоротечного боя военнослужащие ВСУ отступили на свои позиции, - сказали в Народной милиции Республики. - При осмотре участка минного поля саперами ДНР было найдено тело украинского военнослужащего — рядового Игоря Байталы 1995 года рождения.

В оборонном ведомстве Донецкой Народной Республики рассказывают, что командование так называемой «операции объединенных сил» уже вторые сутки скрывает гибель своего военнослужащего.

- И не предпринимает никаких усилий, чтобы вернуть тело родственникам. И это уже не первый случай. Обращаемся к украинскому военному руководству: верните тело солдата его близким, - заявили в Народной милиции ДНР.

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